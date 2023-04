Netflix anuncia data de estreia da segunda temporada de ‘Heartstopper’

Os episódios vão contar com um baile de formatura e uma viagem a Paris, enquanto Nick e Charlie aprendem as dinâmicas do relacionamento

São Paulo – SP A série “Heartstopper” (Netflix) que aborda um romance gay no ensino médio, ganha data de estreia. Aguardada pelos fãs para a continuação da trama, a segunda temporada com os novos rumos dos personagens vai ser liberada em 3 de agosto. Os episódios vão contar com um baile de formatura e uma viagem a Paris, enquanto Nick e Charlie aprendem as dinâmicas do relacionamento e o surgimento de novas parcerias. O anúncio veio acompanhado de cenas dos bastidores. Em dezembro, Kit Connor, Joe Locke e Sebastian Croft participaram da CCXP no Brasil e contaram que recebem muitas mensagens de fãs brasileiros.