“Meu Nome é Gal” com Sophie Charlotte, tem data de estreia confirmada

Longa de Dandara Ferreira e Lô Politi será lançado em 21 de setembro, dias

antes do aniversário da cantora que completaria 78 anos em 2023

A Paris Filmes divulga o cartaz teaser do aguardado “Meu Nome é Gal” e confirma a data de estreia do longa-metragem, protagonizado por Sophie Charlotte, nos cinemas brasileiros: 21 de setembro, dias antes do aniversário da cantora baiana, que completaria 78 anos este ano. Com direção de Dandara Ferreira e Lô Politi, que também assina o roteiro, o filme é uma produção da Paris Entretenimento e Dramática Filmes, em coprodução com a Globo Filmes e Telecine. A distribuição é da Paris Filmes com codistribuição da SPCine e da Secretaria Municipal da Cultura.

Além de Sophie Charlotte no papel de Gal Costa, o longa traz no elenco nomes como Rodrigo Lelis, como Caetano Veloso, Dan Ferreira, como Gilberto Gil, Camila Márdila na pele de Dedé Gadelha, George Sauma como Waly Salomão, Luis Lobianco, que interpreta o empresário Guilherme Araújo, entre outros. A diretora Dandara Ferreira também atua no filme e dá vida à Maria Bethânia, e Fábio Assunção faz uma participação especial na pele de um diretor de televisão.

“Meu Nome é Gal” retrata a trajetória de Maria da Graça Costa Penna Burgos, Gracinha, como era chamada pela mãe Mariah. Com 20 anos, Gal viaja para o Rio de Janeiro, onde se junta aos companheiros de vida Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha. A cantora enfrenta a timidez ao longo da carreira, mas a Tropicália potencializa sua força e a ajuda a provocar uma revolução estética e comportamental que transforma toda uma geração, sobretudo de mulheres. O movimento modifica a indústria, desafia a sociedade conservadora e Gal se torna um dos principais nomes da música brasileira.

Com 57 anos de carreira musical, a trajetória de Gal Costa soma mais de 30 álbuns e diversos prêmios, entre eles o Grammy Latino à Excelência Musical, recebido pelo conjunto de sua obra. Seus sucessos atemporais, e que são parte da cultura nacional, fazem parte da trilha sonora do filme que destaca “Eu Vim da Bahia”, “Baby”, “Divino Maravilhoso”, “Alegria, Alegria”, “Coração Vagabundo”, “Mamãe, Coragem” e, claro, “Meu Nome é Gal”, canção composta por Erasmo e Roberto Carlos em 1969. A música foi eleita a preferida da atriz Sophie Charlotte no vasto repertório da cantora, que morreu em São Paulo no dia 9 de novembro de 2022.

Foto: Divulgação

Sinopse

Maria da Graça Costa Penna Burgos era uma menina tímida, mas que já sabia que a música ia guiar seus caminhos. Incentivada pela mãe batalhadora, aos 20 anos viaja para o Rio de Janeiro onde encontra seus amigos baianos Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha. Gal luta contra a timidez ao longo da carreira e a Tropicália potencializa sua força. A cantora torna-se um dos principais nomes da música brasileira.

Sobre Dandara Ferreira

Diretora da elogiada série documental “O Nome Dela é Gal”, exibida na HBO, Dandara Ferreira mergulhou fundo na carreira de Gal Costa no período em que a cantora completava cinco décadas de palco e setenta anos de vida.

Sobre Lô Politi

Lô Politi é diretora e roteirista. Seu primeiro filme, “Jonas”, onde assina direção e roteiro, recebeu o Prêmio Especial do Júri no Festival Internacional do Rio, participou de de dezenas de festivais internacionais e está atualmente disponível no catálogo da Netflix em 190 países. Seu segundo filme de ficção, “Sol”, onde também assina direção e roteiro, foi lançado no final de 2032 e tendemos premiado nos Festivais do Rio, Miami, Los Angeles, e do Brics. Também dirigiu, em parceria com Anna Muylaert o longa-metragem documentário “Alvorada”, sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. “Meu Nome é Gal”, codirigido com Dandara Ferreira, é seu quarto longa-metragem.