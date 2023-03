“La Fabrique des Pandémies” documentário instigante será exibido em Brasília

Premiada cineasta participa de debate com o público. A mediação fica por conta do jornalista e curador de cinema Sérgio Moriconi

A Embaixada da França tem o prazer de receber a premiada jornalista Marie-Monique Robin para a exibição de seu último e instigante documentário, “La Fabrique des Pandémies” – A Fábrica de Pandemias. Após a sessão, o público terá um momento privilegiado de troca com a diretora.

A Fábrica de Pandemias

Quais são as áreas de risco em que uma doença contagiosa e totalmente desconhecida pode surgir? Esta é a pergunta que a OMS fez para a comunidade científica em 2018. À frente de uma equipe multidisciplinar baseada na Guiana Francesa, o pesquisador Rodolphe Gozlan do Instituto francês de pesquisa para o desenvolvimento (IRD) identificou os “fatores recorrentes desses acontecimentos”: desmatamento, eventos climáticos extremos e urbanização. Em seguida, ele analisou todos esses dados em uma escala global. Duas áreas de risco emergiram claramente: a região de Wuhan, na China, e o sul de Uganda. O estudo foi concluído em setembro de 2019, dois meses antes do primeiro caso de COVID 19 ser detectado em… Wuhan.

Isto não é adivinhação, é ciência! Essa ciência tem nome: ecologia da saúde, que reúne disciplinas como parasitologia, virologia, medicina humana e animal e antropologia, a fim de compreender o surgimento de novas doenças infecciosas.

Quais são os mecanismos em ação? Esta é a pergunta à qual “A Fábrica de Pandemias” responde, dando a palavra a uma dúzia de cientistas que nos advertem que, se continuarmos a destruir ecossistemas, experimentaremos “uma era de epidemias pandêmicas”, nas palavras do parasitólogo Serge Morand, pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS), um dos pioneiros franceses da ecologia da saúde.

O Instituto francês de pesquisa para o desenvolvimento (IRD) é parceiro da embaixada neste evento.

Marie-Monique Robin

Vencedora do Prix Albert Londres, principal premiação do jornalismo francês, Marie-Monique Robin é conhecida por seu jornalismo investigativo, tendo publicado uma série de livros e documentários sobre temas relacionados a direitos humanos e meio ambiente.

Um de seus trabalhos mais famosos é a investigação que resultou no livro e no documentário “O Mundo Segundo a Monsanto”, de 2008.