Jude Law defende sua versão do Capitão Gancho em ‘Peter & Wendy’

Ao F5, o ator britânico diz que tentou criar sua própria versão, fugindo do que já fizeram colegas

Vitor Moreno

São Paulo – SP

Arqui-inimigo de Peter Pan, o menino que se recusa a crescer, o Capitão Gancho é um prato cheio para qualquer ator. Afinal, alguém que perdeu a mão, engolida por um crocodilo, e usa um gancho acoplado ao braço para fazer maldades com as crianças da Terra do Nunca é um tipo de personalidade com muitos aspectos a serem explorados.

Jude Law, 50, interpreta o personagem no filme “Peter & Wendy”, que estreia no serviço de streaming Disney+ nesta sexta-feira (28). Ao F5, o ator britânico diz que tentou criar sua própria versão, fugindo do que já fizeram colegas como Dustin Hoffman, que viveu o papel em “Hook – A Volta do Capitão Gancho” (2001), de Steven Spielberg.

“Fui presenteado com uma grande oportunidade porque no filme investigamos o passado do Gancho e você compreende o que o levou a se tornar uma pessoa tão cheia de fúria e ódio”, comenta. “Por meio desse entendimento das motivações dele e de todos os detalhes que são dados, você acaba conseguindo ir além de fazer apenas um vilão.”

“Ele não é só o cara ruim, o que talvez não fosse tão interessante”, continua. “Nós exploramos o que faz dele ruim. E isso é muito divertido para um ator.”

Law ainda tentou inserir uma boa dose de humor no personagem. “Gancho também é aquele tipo de vilão que fica enrolando a ponta do bigode, o que é bem adequado no caso dele”, explica. “O personagem tem uma pompa e uma galhardia dentro da percepção completamente distorcida que tem de si próprio que são bem engraçadas.”

Para ele, a maior dificuldade foi fazer com que todos esses elementos funcionassem ao mesmo tempo. “É como andar na corda bamba, um desafio, e o desafio é sempre a melhor parte de interpretar um papel”, filosof. “Eu tinha que me divertir para fazer com que ele fosse divertido de assistir, mas, ao mesmo tempo, tinha que ser assustador, mas não assustador demais, engraçado em alguns momentos, mas não um abobalhado completo… Essa combinação de fatores fazia com que fosse um ótimo papel no qual mergulhar.”

Pai de seis filhos, com idades que variam de 2 a 26 anos, o astro diz que ter crianças pequenas em casa podem ter influenciado sua escolha pelo papel. “Talvez”, confessa. “Claro que tenho um laço com a história [de Peter Pan] desde que eu era criança, bem como criei uma relação entre ela e meus filhos. Tudo isso pesa um pouco, mas em um projeto como esse eu segui meu próprio instinto, era uma oportunidade muito boa para deixar passar.”

NOVA VERSÃO

“Peter & Wendy” é uma releitura que buscou voltar ao clássico homônimo do escocês J.M Barrie (1860-1937), sem perder de vista a animação de 1953, feita pela própria Disney. Na trama, Wendy (Ever Anderson) tem medo de deixar o lar onde passou a infância para ir estudar em um internato. É quando ela recebe a visita de Peter Pan (Alexander Molony), um menino que leva a jovem e seus dois irmãos menores para conhecerem a Terra do Nunca, onde eles viverão uma aventura que marcará suas vidas para sempre.

Para o diretor David Lowery (de “A Lenda do Cavaleiro Verde” e “Meu Amigo, o Dragão”, entre outros), voltar a uma história já tão conhecida do público não foi um impeditivo. “Acho que o fato de ela já ter sido contada tantas vezes comprova o quanto ela é válida”, avalia.

“Uma das coisas que eu amo ao contar histórias é que sempre tem uma nova forma de fazer isso, de apresentar a trama sob um novo ponto de vista e de achar coisas novas que, às vezes, a tornam até mais frescas que uma história completamente nova”, afirma o cineasta. “Com este filme, sinto que tive a oportunidade de atrair a audiência com algo que parece familiar, mas depois oferecer algo novo –e que espero que seja valioso.”

Entre as novidades, estão uma Sininho negra, vivida pela atriz Yara Shahidi, 23. A escalação gerou algumas críticas quando o primeiro trailer do filme foi divulgado, em março. A maioria dos comentários negativos acusava a Disney de optar pelo caminho mais fácil para aumentar a representatividade de minorias em seus conteúdos –em vez de criar personagens negros, a empresa apenas colocaria negros para interpretar personagens sem nenhuma racialidade evidente que não o tom da pele.

Outra escalação que acabou ganhando as manchetes foi a do britânico Noah Matthews Matofsky, 15, o primeiro ator com Síndrome de Down no elenco principal de um filme da produtora. Ele interpreta Slightly, um dos Garotos Perdidos, os fiéis escudeiros de Peter Pan.

Porém, assistindo à produção, o que mais chama a atenção no sentido de atualização para os novos tempos é o peso dado à personagem Wendy. Tão protagonista quanto o parceiro de aventuras, ela também é dona de poderes tão mágicos quanto os dele, a ponto de salvar o dia em diversas ocasiões.

Lowery afirma que essa decisão foi “absolutamente de propósito”. “Pegamos o título da novela original e partimos daí”, conta. “Eu realmente quis enfatizar no roteiro e no filme que a Wendy era a protagonista.”

“PETER & WENDY”

Quando: Estreia 28/4

Onde: No Disney+

Classificação: 10 anos

Elenco: Jude Law, Alexander Molony, Ever Anderson, Yara Shahidi, Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering e Jacobi Jupe, entre outros.

Direção: David Lowery