Jason Momoa se descola dos papéis de ‘fortão’ em ‘Terra do Nunca’

Vitor Moreno

São Paulo – SP

O conceito de physique du rôle vem do teatro e significa ter o porte físico adequado para determinado papel. No audiovisual, ele acabou ganhando até mais peso. Um astro de filme de ação –a não ser que a ideia seja justamente subverter as expectativas– dificilmente será franzino.

Com uma massa muscular que lhe garantiu papéis como o do super-herói Aquaman e o do líder guerreiro Khal Drogo em “Game of Thrones”, Jason Momoa, 43, acostumou o público a vê-lo em cenas de luta ou nas quais seu corpanzil avantajado parecia não só fazer sentido, mas ser o que se esperava. Agora, ele resolveu experimentar algo diferente.

Em “Terra dos Sonhos”, que estreia nesta sexta-feira (18) na Netflix, ele mostra um lado mais fofo e divertido como Flip, um habitante do mundo mágico que só parece existir quando a pequena Nemo (Marlow Barkley) está dormindo. Os dois vivem várias aventuras enquanto transitam entre os subconscientes de várias pessoas.

“Nunca havia feito nada assim antes, o que é muito excitante, porque normalmente as pessoas querem me ver fazendo um tipo diferente de ação, e eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer comédia”, conta o ator ao F5. “Eu sempre quis fazer coisas bobas e ser pateta [na frente das câmeras], e finalmente me deram essa chance. É a minha primeira vez.”

O convite partiu do diretor Francis Lawrence (de “Eu Sou a Lenda” e vários filmes da franquia “Jogos Vorazes”), mas não poderia ter vindo em melhor hora. Os filhos do ator Nakoa-Wolf e Lola Iolani, do relacionamento com a atriz Lisa Bonet, estão com 13 e 15 anos, respectivamente, e poderão acompanhar o resultado do trabalho do pai no longa, que tenta agradar às crianças sem aborrecer os adultos.

“Ser pai me ajudou a fazer esse personagem”, admite o astro havaiano. “Não sei se seria capaz de interpretar um papel como esses se não tivesse filhos. Gosto de pensar que sim, mas é muito diferente quando você tem um bebê. É como se algo totalmente novo se descortinasse diante de você.”

Os filhos de Momoa, aliás, têm praticamente a mesma idade que sua colega de elenco, a atriz mirim Marlow Barkley. “Trabalhar com ela foi muito tranquilo”, elogia o ator. “Ela me deu muita energia, em vez de roubar, que é o que eu sinto que algumas crianças fazem.”

Além disso, ele conta que a menina funcionou como bussola para saber se suas piadas estavam surtindo efeito. “Ela tem uma risada maravilhosa”, diz. “Quando eu conseguia fazê-la rir de um jeito honesto, eu sabia que estava funcionando. Era um jeito muito fácil de perceber se eu estava no caminho certo.”

Na trama, a personagem de Barkley vive em um farol com o pai, Peter (Kyle Chandler), que acaba se perdendo no mar durante uma tempestade. Ela, então, é enviada para morar na cidade grande com o tio, Phillip (Chris O’Dowd). Quanto mais dura a realidade vai se tornando para a menina, mais ela se refugia nos próprios sonhos, que começam a ganhar dimensões reais.

É nesse universo onírico que Nemo e Flip se encontram. Enquanto ele procura um mapa para encontrar um tesouro, ela quer a possibilidade de reencontrar o pai enquanto dorme. Como costuma acontecer nesse tipo de filme, as diferenças entre ambos eventualmente vão se mostrar complementares.

O fato de boa parte das cenas se passarem no subconsciente, fez com que quase qualquer coisa fosse possível, de pegar carona num pato voador a entrar no porta-luvas de um carro e sair na caixa acoplada de um vaso sanitário em um lugar completamente diferente. Os efeitos especiais são uma constante na tela.

“Foi como assistir a um filme totalmente novo”, conta Barkley sobre a experiência de ver as cenas finalizadas. “Nas gravações, era divertido ouvir o diretor falando sobre as ideias que ele tinha do que estaria no que pra gente era só uma tela verde. Era preciso usar muito a imaginação.”

Perguntada sobre seu maior sonho, a jovem atriz demonstra ser tão ligada à família quanto sua personagem, embora bem mais pé no chão. “Quero muito trabalhar com a minha irmã [Tessa], porque ela sonha em ser roteirista e é absolutamente brilhante”, diz. “Acho ela incrível e sonho com isso desde antes de começar a atuar. Seria incrível!”

“TERRA DOS SONHOS”‘

Quando: Estreia 18/11

Onde: Na Netflix

Classificação: 10 anos

Elenco: Jason Momoa, Marlow Barkley, Kyle Chandler, Chris O’Dowd, Weruche Opia e India de Beaufort, entre outros.

Direção: Francis Lawrence