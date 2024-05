Hugh Jackman conta que aceitou convite de ‘Deadpool & Wolverine’ sem consultar empresário

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Hugh Jackman já tinha se despedido do personagem Wolverine no filme “Logan” (2017), mas o ator voltou atrás e voltará a viver o herói na produção com direção de Shawn Levy dividindo o protagonismo com Ryan Reynolds: “Deadpool & Wolverine”. Ele aceitou a proposta sem conversar com seu empresário.

“Assim que chegou a proposta para o filme, eu liguei para o Ryan [Reynolds, 47, intérprete de Deadpool] e falei: ‘vamos fazer’. Não liguei para ninguém, nem para o meu empresário. Precisei ligar [posteriormente] para o meu empresário e dizer: ‘ah, aliás, acabei de me comprometer com um filme”, disse o intérprete do mais popular dos X-Men em entrevista ao portal Rotten Tomatoes.

Ele continuou: “Às vezes, na vida, as coisas chegam com muita clareza para você -e, quando isso acontece, aprendi que é preciso encarar, ir com tudo”, completou Jackman que tinha um sonho antigo de ver os dois heróis juntos nas telonas.

“No fundo da minha mente, desde que vi ‘Deadpool 1’, eu pensava: ‘Wolverine… Deadpol…Esses dois personagens juntos’. Eu sabia que os fãs queriam isso desde que coloquei as garras, as pessoas falavam sobre esses dois. Então, a possibilidade sempre esteve no ar”, destacou.