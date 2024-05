Globo encerra gravações de filme ‘Vítimas do Dia’

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A Globo encerrou nesta semana as gravações do longa-metragem “Vítimas do Dia”, terceiro filme produzido pelo chamado Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, que produz filmes para exibição em diversas janelas, como cinema, streaming e TV aberta.

Protagonizado por Amaury Lourenzo e Jéssica Ellen, “Vítimas do Dia” é dirigido por Bruno Safadi e com roteiro de Dino Cantelli. Ainda não existe uma data exata para sua estreia, mas ela acontecerá ainda neste ano.

Agora, a produção vai para edição e montagem.

“Vítimas do Dia” trata-se de um drama realista carregado em brasilidade e tensão, que mostra uma noite decisiva na vida do casal Daiane (Jéssica Ellen) e Elder (Amaury Lorenzo), que espera o primeiro filho, Davi.

No elenco, estão nomes como Grace Passô, Gi Fernandes, Belize Pombal, João Pedro Zappa, Bete Mendes e Marina Provenzzano, entre outros.

Na reta final da gravidez, Daiane tem um desejo e pede ao marido que compre uma fruta. Para atendê-la, Elder vai até o supermercado, onde ele fica preso após ser atingido por uma bala perdida, e logo um intenso tiroteio tem início nas proximidades.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, Daiane entra em trabalho de parto. Uma corrida contra o tempo tem início: de um lado, o pequeno Davi pede para nascer; do outro, Elder faz de tudo para sobreviver.