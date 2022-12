Filme da Barbie imita ‘2001 – Uma Odisseia no Espaço’ em primeiro trailer

Longa dirigido por Greta Gerwig tem Margot Robbie e Ryan Gosling como protagonistas

A Warner Bros. Pictures revelou nesta sexta-feira (16) o primeiro trailer de “Barbie”, filme de Greta Gerwig com Margot Robbie, Ryan Gosling e Will Ferrell . O longa é um dos lançamentos mais aguardados de Hollywood e tem estreia prevista para 21 de julho de 2023. Em uma referência à abertura de “2001 – Uma Odisseia no Espaço”, vemos várias meninas brincando com bonecas em um deserto.

“Desde o início dos tempos, desde quando existem meninas no mundo, sempre existiram bonecas. Mas as bonecas eram sempre bonecas bebês. Até que…”, narra uma voz, e vemos então uma Margot Robbie gigante, que veste um maiô listrado e óculos escuros. Com um sorriso amplo, a atriz abaixa os óculos e dá uma piscadela. As meninas começam, então, a destruir suas bonecas.

ELENCO

Ken, o famoso boneco que forma um casal com Barbie, será interpretado por Ryan Gosling, ator de filmes como “La La Land” e “Blade Runner 2049”.

O elenco coadjuvante do filme inclui os atores America Ferrera -das séries “Ugly Betty” e “Superstore”- e Kate McKinnon -de “Saturday Night Live”-, vencedores do Emmy, além do super-herói Simu Liu -de “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, da Marvel.

O filme ainda anunciou três estrelas de “Sex Education”. Também estarão no longa, portanto, Emma Mackey -que interpreta na série a personagem Maeve Wiley-, Ncuti Gatwa -Eric, o amigo do protagonista Otis- e Connor Swindells -o personagem Adam.

PERSONAGENS

Ainda é cedo para saber se a Barbie do novo filme será parecida com as das animações já lançadas da boneca, em que a personagem é perfeitinha, meiga e sempre sorridente. Até agora, tudo indica, no entanto, que a nova versão será mais cômica.

De acordo com Ryan Gosling, seu boneco Ken, por exemplo, estará falido. “Ken não tem dinheiro, ele não tem emprego, ele não tem carro, ele não tem casa. Ele está passando por alguns problemas”, disse ao programa Entertainment Tonight.

LANÇAMENTO

Produzido pela Warner, a Mattel Films e a Robbie’s LuckyChap Entertainment, o filme começou a ser filmado no início deste ano em Londres, e o lançamento está marcado para o dia 21 de julho de 2023, de acordo com a revista Variety.

ROTEIRO

Além de Greta Gerwig, o roteiro do filme é assinado também por seu marido Noah Baumbach, cineasta por trás de “História de um Casamento” e “Os Meyerowitz: Família Não se Escolhe”. O casal já trabalhou em conjunto em produções como “Frances Ha” e “Mistress America”.

Confira o trailer: