‘Estranha Forma de Vida’, de Pedro Almodóvar, entra em cartaz no Cine Brasília

Média-metragem de 31 minutos mergulha os espectadores em uma história de amor no cenário incomum do faroeste

Pedro Almodóvar, um dos diretores mais renomados da indústria cinematográfica, conhecido por seus sucessos de crítica como “Má Educação”, “Volver” e “A Pele que Habito”, retorna com uma obra que promete agitar o mundo cinematográfico mais uma vez. ‘Estranha Forma de Vida’ é um média-metragem de 31 minutos que mergulha os espectadores em uma história de amor no cenário incomum do faroeste. O filme entra em cartaz no Cine Brasília a partir de quinta-feira, 28 de setembro.

Estrelada pelos talentosos Pedro Pascal e Ethan Hawke, a nova produção do cineasta espanhol tem sido considerada como a resposta de Almodóvar a “O Segredo de Brokeback Mountain”, de Ang Lee, obra que de mesma temática e à qual ele quase dirigiu. Em Estranha Forma de Vida, o diretor oferece uma perspectiva contemporânea e única sobre os dilemas apresentados no filme de Lee, levando os espectadores a uma jornada envolvente e emocional, explorando os desafios de um romance gay em um ambiente que remete ao Velho Oeste.

O filme acompanha a jornada do rancheiro Silva, interpretado por Pascal, que após um 25 anos empreende uma jornada solitária pelo deserto com o propósito de visitar seu antigo amigo Jake, personagem de Hawke. O que se desenrola a partir desse reencontro é uma tarde de profunda intimidade compartilhada, reconciliação e evocação de memórias passadas.

Continuando com o projeto que exibe curtas-metragens antes de alguns longas em cartaz, o filme A Alma das Coisas, de Douglas Soares e Felipe Herzog, abre as sessões de Estranha Forma de Vida durante esta semana. O trabalho foi selecionado através da Chamada Pública de Curtas do Cine Brasília e a narrativa se conecta à mitologia dos Orixás, utilizando o boneco Babalotim como um símbolo da criação que já participou de inúmeros Carnavais. A história revela como, sob a celebração festiva, existem tramas de narrativas ancestrais e ciclos de vida que perduram através do tempo.

SERVIÇO

CINE BRASÍLIA

Endereço: Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 – Brasília, DF, 70345-400.

Informações pelo WhatsApp: 61 99878-2198 ou [email protected]

Ingressos à venda na bilheteria ou pelo link: ingresso.com/cinema/cine-brasilia