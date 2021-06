“Dupla Explosiva 2 – E a Primeira-Dama do Crime” ganha trailer e pôster oficiais

Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, que formam uma das duplas mais improváveis e divertidas dos cinemas, estão de volta em “Dupla Explosiva 2 – E a Primeira-Dama do Crime”

Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, que formam uma das duplas mais improváveis e divertidas dos cinemas, estão de volta em “Dupla Explosiva 2 – E a Primeira-Dama do Crime” (The Hitman’s Wife’s Bodyguard). Salma Hayek, a primeira-dama, junta-se a dupla protagonista para somar na produção e nos materiais divulgados hoje pela distribuidora Paris Filmes.

O pôster traz no destaque Ryan Reynolds (Deadpool), Samuel L. Jackson (Pulp Fiction), Salma Hayek (Gente Grande), e Morgan Freeman (Todo Poderoso e Truque de Mestre) e Antonio Banderas (A Máscara do Zoro) para completar o elenco estrelado. Além do pôster oficial que pode ser encontrado aqui, o longa também ganhou trailer oficial nacionalizado repleto de ação nas cenas de explosão, tiroteio e perseguição, e ironia nos alívios cômicos presentes nos diálogos dos protagonistas.

Para se recuperar das confusões do primeiro filme, o guarda-costas sem licença Michael Bryce (Ryan Reynolds) recorre a sessão de terapia onde é aconselhado a se afastar completamente de suas tarefas profissionais e focar em sua saúde mental. O que ele não imaginava é que seria envolvido em um tiroteio por Sonia Kincaid (Salma Hayek), esposa de seu antigo protegido, o criminoso Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), durante seu ano sabático. Preocupado em proteger Sonia que sonha em ser mãe de um filho de seu velho parceiro, Bryce entra em uma confusão internacional onde um criminoso louco, vingativo e poderoso vivido por Antonio Banderas tem grandes planos (malignos) para o território europeu. Viver essa aventura que ainda conta com a atuação de Morgan Freeman não será para qualquer um. Assista:

O filme tem direção de Patrick Hughes (Os Mercenários 3, Dupla Explosiva) e outro ponto forte: a trilha sonora que conta com grandes sucessos mundiais, incluindo o hit brasileiro “Do Leme Ao Pontal” de Tim Maia. O filme tem previsão de estreia para 22 de julho nos cinemas, mas o público poderá acompanhar o lançamento nas sessões de pré-estreia que entram em cartaz a partir de 15 de julho.

O casal estranho mais letal do mundo – o guarda-costas Michael Bryce (Ryan Reynolds) e o assassino de aluguel Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) – estão de volta em outra missão com risco de vida. Ainda sem licença e sob vigilância, Bryce é forçado a entrar em ação pela esposa ainda mais volátil de Darius, a infame vigarista internacional Sonia Kincaid (Salma Hayek). Enquanto Bryce é levado ao limite por seus dois protegidos mais perigosos, o trio se mete em uma trama global e logo descobre que eles são tudo o que está no caminho de um louco vingativo e poderoso (Antonio Banderas). Entrando na diversão e no caos mortal está Morgan Freeman como… bem, você terá que ver.