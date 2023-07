Criador da Barbie, Jack Ryan, teve vida marcada por excessos e episódio de refém

Antes de criar a Barbie, Jack Ryan já havia deixado sua marca na história como engenheiro e participante da criação dos mísseis Sparrow e Hawk

O mundo foi surpreendido com revelações chocantes sobre a vida do criador da Barbie, Jack Ryan. Recentemente, um podcast lançado por sua filha, Ann Ryan, trouxe à tona detalhes obscuros sobre o designer que ficou conhecido por desenvolver a icônica boneca de brinquedo.

Antes de criar a Barbie, Jack Ryan já havia deixado sua marca na história como engenheiro e participante da criação dos mísseis Sparrow e Hawk, que serviram de base para o sistema de mísseis Patriot, uma das armas de defesa aérea mais avançadas do Pentágono.

Ao se juntar à Mattel, empresa responsável pela Barbie, Ryan alcançou o cargo de vice-presidente de pesquisa e design. Em 1959, ele registrou uma patente detalhando seu conceito para a famosa boneca, que se tornaria um ícone mundialmente conhecido.

No entanto, por trás do sucesso profissional, a vida pessoal de Jack Ryan era marcada por excessos e comportamentos perturbadores. O designer era conhecido por levar uma vida regada a cocaína e envolvendo-se em festas extravagantes em sua mansão em Los Angeles. Nessas festas, ele recebia convidados vips de Hollywood e, segundo o podcast, algumas delas incluíam orgias, mesmo que ele vivesse na casa com suas duas filhas e sua primeira esposa, Barbie.

O ponto mais perturbador veio à tona quando sua filha, Diana, descobriu uma panela no fogo aquecendo cápsulas de armamento na cozinha. Temendo uma possível explosão, ela ligou para a polícia, que encontrou Jack Ryan fazendo sua própria filha refém. A situação foi resolvida com a intervenção de Ann, que convenceu o pai a liberar a arma e libertar Diana.

As revelações sobre os episódios com armas não eram incomuns, especialmente quando Jack Ryan estava sob o efeito de drogas. Ele mantinha um estoque de revólveres debaixo da cama e, em momentos de paranoia causados pela cocaína, atirava em janelas e abria buracos no teto, acreditando que pessoas o estavam perseguindo.

A carreira de Ryan na Mattel chegou a um fim tumultuado quando ele foi forçado a sair após uma disputa com Ruth Handler, que coadministrava a empresa com seu marido. Alegando que a Barbie foi sua ideia, Ruth não deu os devidos créditos a Jack Ryan pela criação da famosa boneca. Ele processou a empresa para recuperar milhões de dólares em royalties que haviam sido interrompidos.

Essas revelações trouxeram à tona um lado obscuro de Jack Ryan, mostrando que por trás do sucesso e do glamour, havia uma vida tumultuada e marcada por excessos e comportamentos perigosos. A história do criador da Barbie certamente continuará a ser objeto de discussão e análise na indústria do entretenimento e entre os admiradores da famosa boneca.