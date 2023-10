Com transmissão ao vivo, Festival Negritudes Globo reúne nomes importantes

Nomes como Kenya Sade, Larissa Luz, Conceição Evaristo, Taís Araujo, Lázaro Ramos, Luana Sá, Alfred Enoch, entre outros, já estão confirmados no evento

No dia 3 de outubro, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, o Festival Negritudes Globo, promovido pela Globo, vai reunir importantes nomes com o objetivo de discutir as narrativas negras no audiovisual. A entrada será gratuita, mediante inscrição no site do evento. Quem não tiver a chance de acompanhar o evento presencialmente, terá a oportunidade de acompanhar os conteúdos da Sala Principal do Festival ao vivo, por meio da transmissão do Canal Futura, que será exibida via Globoplay. Nomes como Kenya Sade, Larissa Luz, Conceição Evaristo, Taís Araujo, Lázaro Ramos, Luana Sá, Alfred Enoch, entre outros, já estão confirmados no evento.

A presença do Futura no Festival Negritudes Globo está alinhada à defesa e ao fomento de pautas consideradas prioritárias pelo Canal, que contextualizam e trazem questões, discussões e cenários relacionados à educação antirracista. Ela se confirma na realização de projetos como A Cor da Cultura para valorização e ensino do patrimônio histórico/cultural afro-brasileiro e indígena na Educação Básica; na criação da Faixa A Cor da Cultura que reúne programas focados nas culturas negra e indígena no horário nobre das terças, a partir das 21h no Futura; na produção do podcast Reconhecer e Reparar, e na mais recente campanha publicitária do Futura, cuja ativação da agenda Educação Antirracista terá início em novembro, entre outras ações que o Canal promove.

Nessa mesma linha, o Festival vai tratar de assuntos como processo criativo, presença negra nas telas, ancestralidade e afrofuturismo, música preta e desenvolvimento de talentos. “O Festival Negritudes Globo e o Canal Futura têm em comum o objetivo de celebrar, cada vez mais, o papel vital dos negros e indígenas na nossa formação como povo. É preciso trazer à tona a importância de se oferecer conteúdo educacional de qualidade e que se traduza na valorização da educação antirracista. Nossa marca e nossa programação dialogam com essa agenda permanentemente”, reforça Acácio Jacinto, diretor-adjunto do Futura.

“O Festival Negritudes é uma grande conversa. Um dia de encontro e celebração entre os profissionais negros do audiovisual mais com o objetivo de ampliar esse diálogo e trazer aliados. A gente quer contar nossas histórias, resgatando a cultura afro-brasileira porque isso torna o Brasil mais plural, inovador e com perspectivas diferentes para inspirar crianças e jovens de todo país”, disse Ronald Pessanha, especialista de Valor Social da Globo.