Cineclube Mapati exibe filme sobre mudanças na vida de mulher de 50 anos nesta sexta (13)

Curta-metragem é seguido de debate sobre a obra e tem entrada gratuita

O Cineclube Mapati prossegue com sua agenda mensal de exibições e rodas de conversa. Nesta sexta (13), será exibido o curta-metragem “Quântica”. A sessão começa às 19h, no Espaço Cultural Mapati, e tem entrada gratuita. Logo após o filme, é realizada uma conversa sobre a obra, com a participação da roteirista Gisa Araújo.

O filme, com direção de Tati Lenna, apresenta a personagem Joana, uma mulher de 50 anos, recém divorciada, que vai morar sozinha numa casa de praia do litoral norte de São Paulo para terminar sua pesquisa com bromélias.

A protagonista passa a enfrentar os sinais da menopausa e como esse momento de vida impacta em seu corpo e mente, até a chegada de Cristina. A partir daí, Joana passa a vivenciar sensações capazes de fazê-la adquirir uma nova forma de encarar a natureza do curso da vida.

O filme de Tati Lenna circulou por festivais de curta-metragens e foi exibido em mostras como o Festival Curta Cinema (RJ), Curta Taquary (PE), Curta Caicó (RN) e Mostra de Cinema da Mulher (SP).

Cena independente

Criado para exaltar a produção independente do cinema brasileiro, o Cineclube Mapati prioriza a exibição de filmes independentes. O projeto tem a missão de apresentar e debater obras que abordam cultura, linguagens artísticas, comportamento e temáticas políticas. A iniciativa entra para a programação fixa do espaço cultural fundado em 1991 por Tereza Padilha e Marcos Martins. Na coordenação do cineclube, está a produtora e cineasta Ruth Maranhão.

SERVIÇO

Cineclube Mapati – Exibição do documentário “Quântica”

Sexta, 13 de outubro 2023, às 19h

No Espaço Cultural Mapati (SHCGN 707, Bloco K, Casa 5 – Asa Norte)

Entrada gratuita com retirada de ingressos pelo Sympla

Classificação indicativa: Livre

Mais informações: @teatromapati (61) 3347-3920