Cine Brasília recebe pré-estreia do filme “Retratos Fantasmas”

A exibição conta com duas sessões, às 18h30 e 21h30, e um debate entre elas com a presença do diretor

O Cine Brasília recebe, no próximo domingo (20), a pré-estreia da mais nova obra do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho. Produzido durante sete anos, o documentário Retratos Fantasmas é ambientado no coração do Recife ao longo do século XX e traz à vida a história rica e multifacetada da cidade por meio de imagens de arquivo, fotografias e registros em movimento. A exibição conta com duas sessões, às 18h30 e 21h30, e um debate entre elas com a presença do diretor. O evento é gratuito.

Com uma hora e meia de duração, Retratos Fantasmas convida os espectadores a mergulharem em uma viagem pelas transformações e evoluções do centro da cidade. O filme nos leva através das lentes das salas de cinema à formação dos comportamentos e narrativas culturais recifenses e brasileiras ao longo do tempo. Ele apresenta uma perspectiva única sobre o acelerado desenvolvimento urbano das cidades brasileiras, observado através das transformações em torno de um cinema de rua, registradas a olhos nus da janela da casa do próprio diretor. Através dessa janela, os espectadores são convidados a acompanhar a transformação da cidade, testemunhando o impacto da mudança na paisagem e na vida das pessoas.

Kleber Mendonça Filho dedicou sete anos para a criação deste documentário. O filme se destaca ainda mais por ter marcado o retorno de Mendonça ao Festival de Cannes, após conquistar o Prêmio do Júri em 2019 com “Bacurau”. Retratos Fantasmas já recebeu convites para ser exibido em mais de 30 festivais de cinema internacionais.

Serviço

Cine Brasília

Endereço: Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 – Brasília-DF

Informações pelo WhatsApp: (61) 99878-2198 ou [email protected]

Ingressos à venda na bilheteria ou pelo link: ingresso.com/cinema/cine-brasilia