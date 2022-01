Cinco pessoas são baleadas após show de Maiara e Maraisa em Angra dos Reis

Cinco pessoas foram baleadas na madrugada de hoje (7) após o show da dupla sertaneja Maiara e Maraisa na Praia do Anil em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio de Janeiro. O evento foi organizado pela Prefeitura, em comemoração ao aniversário da cidade.

Duas pessoas estão em estado grave. Entre elas está uma jovem que foi baleada na cabeça, mas não corre risco de morte, e um homem que foi atingido no pescoço, à queima-roupa. A Polícia Civil investiga o caso.



A Polícia Militar foi acionada às 4h30 da manhã para uma ocorrência na Praia do Anil. No local, os agentes encontraram uma jovem de 21 anos baleada no pé esquerdo, sendo socorrida pelas pessoas no local. Além dela, foram identificados mais quatro feridos, um de 21 anos que foi baleado no pescoço à queima-roupa, outro que foi atingido na perna e mais duas pessoas que foram levadas para o Hospital Municipal da Japuíba.



Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar disse que o fato ocorreu, cerca de 2h30 após o término do evento e que as vítimas foram socorridas: “Na madrugada desta sexta-feira (7), policiais militares do 33º BPM, Angra dos Reis, realizavam patrulhamento na praia do Anil, em Angra dos Reis, quando foram alertados por transeuntes de que havia um indivíduo efetuando disparos de arma fogo na região”.



O delegado da 166ª DP em Angra dos Reis, que investiga o caso, disse que diligências estão sendo feitas para solucionar o caso.



“A Polícia Civil está investigando o caso para descobrir a autoria e a motivação do crime. Já conseguimos levantar informação de que marginais, de grupos rivais, teriam se encontrado e um deles teria efetuado os disparos.

Acredita-se que eles tenham se deparado de forma aleatória, vindo o autor efetuar disparos contra um desafeto, e naquele cenário de aglomeração, acabou atingindo diversas pessoas”, disse ao Splash o delegado João Bicudo.



A Polícia Civil já solicitou à Prefeitura de Angra imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a solucionar o caso. Testemunhas serão chamadas na delegacia para prestar depoimento. Até o momento não houve nenhuma prisão, mas segundo o delegado, a polícia já identificou suspeitos. “Já temos um nome, mas precisamos confrontar alguns dados para fiel confirmação da autoria e motivação”, disse João Bicudo à reportagem.

Nos vídeos que circulam pelas redes sociais, o locutor pergunta se as pessoas gostaram do show: “Angra 520 anos. Quem gostou do show da Maiara e Maraisa levanta a mão”, em seguida, é possível ouvir disparos e ver pessoas brigando.



Em nota, a assessoria da dupla Maiara e Maraisa confirmou o registro de uma “confusão” no evento, porém disse que “a apresentação das cantoras em Angra dos Reis/RJ já tinha sido encerrada e a equipe também não estava mais presente no local.”



Segundo a nota, as cantoras “lamentaram profundamente que violência como está ainda ocorra” após tomar conhecimento do ocorrido. “Não dá para imaginar que algumas pessoas saem de casa para ferir outras. Fica aqui nosso repúdio a todo tipo de violência”, disseram as sertanejas.



Splash entrou em contato com a prefeitura de Angra dos Reis, mas não obteve retorno até a conclusão da reportagem.