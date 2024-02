CIA DE COMÉDIA SETEBELOS apresenta o impossível “MISSÃO IMPROVISO”

Neste espetáculo da Cia de Comédia Setebelos, o público lança os desafios mais

impossíveis, e os atores se desdobram para cumprir as improváveis missões da

forma mais hilária e envolvente possível. A improvisação é a arma secreta, e se

você cruzar o caminho deles, seu destino é certo: você vai morrer… de tanto rir.

Tudo é criado na hora: cenários, ameaças, artefatos; tudo o que você pensar e

nossos agentes imaginarem.

As sugestões do público tornam o show sempre inédito e imprevisível, mantendo a

adrenalina dos humoristas em níveis altíssimos. Isso faz com que, na opinião dos

próprios comediantes, esse espetáculo seja o mais engraçado de se apresentar.

Se parece impossível, só pode ser uma Missão Improviso.

CIA DE COMÉDIA SETEBELOS

A Cia de Comédia Setebelos é especialista em encantar e entreter os mais

variados públicos, seja nos palcos ou no ambiente corporativo. Com seus

espetáculos, o grupo conquistou uma reputação invejável pela sua criatividade,

humor inteligente e cenas marcantes, se tornando uma das mais consagradas

companhias de comédia que surgiu da capital do país.

Os espetáculos do grupo já marcaram a história de muitos que assistiram ao redor do Brasil, com suas cenas marcantes, personagens cativantes e piadas inesquecíveis. Dentre o repertório de espetáculos autorais do grupo, destacam-se “A Fabulosa Comédia”, “O Segredo Para o Sucesso”, “Stand Up Ao Quadrado”, “Terror – A Comédia”, “Setebelos Stand Up Show”, “Amor de Ahh a Zzz”, “Viajantes do Tempo”, “Cinta-Liga da Justiça”, “Setebelos Convida”, “Comedy Flix”, “As Sete Maravilhas”, “Setebelos Stand Up Show”, “Missão Improviso”, “Qual o Seu Pedido? – A Comédia Corporativa”, entre outros.

Reconhecidos nacionalmente na cena do stand-up comedy, a Cia de Comédia Setebelos já se apresentou nas principais casas de comédia do país, ao lado dos comediantes mais reverenciados do Brasil.

A Cia de Comédia Setebelos também se destaca com seus espetáculos de improviso (teatro-esporte), pelo seu estilo único, permeado por um trabalho corporal diferenciado, um ritmo acelerado e cenas que desafiam a própria imaginação. São especialistas nesse estilo, que é o verdadeiro esporte da comédia, a modalidade olímpica do riso.

Na TV, os integrantes foram destaque no programa Quinta Categoria, ao lado de Tatá Werneck, Paulinho Serra e Rodrigo Capella, no CQC e em temporadas do programa República do Stand Up, do canal Comedy Central.

Programe-se:



SETEBELOS em “MISSÃO IMPROVISO”.

Local: Teatro CAESB Águas Claras

Data e hora: 09.03 (SÁBADO) às 20h

Ingressos: R$ 50,00 / R$ 35,00 (1kg de alimento) e R$ 25,00 (meia)

Link para compra: https://linktr.ee/setebelos

Classificação indicativa: 12 anos

Informações: (61) 9 8480.4654 ou (61) 9 8109.9080