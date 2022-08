Christina Ricci diz que Johnny Depp a ensinou o que é homossexualidade

“Ele falou: ‘É quando um homem quer fazer sexo com outro homem. E quando uma mulher quer fazer sexo com outra mulher’. E eu falei: ‘Okay'”

Christina Ricci recordou que Johnny Depp a ensinou o que é homossexualidade quanto ela tinha 9 anos de idade.

Em participação no programa de rádio de Andy Cohen, a atriz contou que estava no set do seu primeiro filme, ‘Mermaids’, em 1990. Ela estava trabalhando com Wynona Rider, que estava namorando com Depp na época. “Johnny é, de fato, a pessoa que me explicou o que é homossexualidade quando eu tinha 9 anos”, disse Christina, em certo ponto da conversa.

Quando questionada pelo apresentador como isso aconteceu, a atriz explicou: “Estava acontecendo alguma coisa no set, e uma pessoa não estava sendo legal com outra pessoa. Eles diziam: ‘Bom, ele pode ser homofóbico’. E eu fiquei tipo: ‘Eu não entendo o que é isso…’. Eu estava no trailer da Wynona e ela disse: ‘Eu não sei muito como…’, então ela me colocou no telefone com o Johnny. E ele me explicou”, disse Christina.

Andy Cohen disse que achou engraçado esse fato por um motivo: “Amo o fato de que Wynona Ryder te colocou no telefone com o Johnny Depp para que você ouvisse essa história que ela não conseguiu falar de outra forma. Ou, quer dizer, vocês tinham a Cher no trailer ao lado”, disse ele, relembrando que a cantora de ‘Believe’ também participou do filme. Christina respondeu: “Sim, eu sei, deveríamos ter corrido para lá”, disse ela.