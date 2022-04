Chris Rock evita falar de tapa que recebeu de Will Smith em show: ‘Me paguem’

“Estou OK, tenho um show completamente novo e não falarei sobre isso até que me paguem. A vida está boa. Minha audição voltou”, brincou

O comediante Chris Rock mencionou o tapa que recebeu de Will Smith no Oscar deste ano em um show na sexta-feira, dia 8, no resort Fantasy Springs, em Indio, na Califórnia. Mas, para a decepção dos fãs, a fala foi breve.

“Estou OK, tenho um show completamente novo e não falarei sobre isso até que me paguem. A vida está boa. Minha audição voltou”, brincou Rock ao subir no palco.

Segundo relatos, o comediante foi ovacionado na apresentação, na qual o público não pôde entrar com seus smartphones. As informações são do jornal americano Desert Sun.

A agressão, transmitida ao vivo para todo o mundo, aconteceu depois que Chris Rock fez uma piada com a calvície da mulher de Will Smith, Jada Pinkett Smith, provocada por uma doença autoimune. A atitude dividiu a opinião das celebridades e da indústria cinematográfica.

Na sexta-feira, a Academia anunciou que Smith está banido do Oscar por dez anos.

Tanto Will quanto Jada comentaram o incidente, mas Rock continua mantendo a discrição. A premiação ocorreu antes de o comediante estrear sua nova turnê, “Ego Death”, cujos ingressos se esgotaram rapidamente.