Chico César lança marchinha do ‘Pico’, sobre a vacina do covid-19

Em vídeo publicado no Instagram, o cantor e compositor Chico César apresentou na noite de quinta-feira (10), uma marchinha sobre a vacina do covid-19.

A marchinha do Pico trata da vacina com a seriedade exigida pelo tema sem atenuar a leveza espirituosa típica do gênero musical carnavalesco.

https://www.instagram.com/tv/CIox5eIhz8E/?utm_source=ig_web_copy_link

Em abril, o cantor e compositor paraibano apresentou Se essa praga morresse, canção feita sob o impacto do isolamento social.

No mês seguinte, Chico deu nomes às vítimas fatais do covid-19 em música, Inumeráveis, composta a partir de poema escrito por Bráulio Bessa com dados do memorial também intitulado Inumeráveis.

Em junho, o cantor apresentou Sobre-humano, canção sobre reflexões surgidas no isolamento social.

Marchinha do Pico:

“Eu vou tomar vacina

Quem não quiser

Que tome cloroquina

Não vou passar vergonha

Quem não quiser

Que escute esse pamonha

Estou já de braço esticado

Com o muque amarrado

pra tomar esse pico

Se o vírus me pega e me agarra

Cadê minha marra?

Como é que eu fico?

– Não brinco o Carnaval nem um tico”