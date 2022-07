Chefe de emissora é acusada por pedir a repórteres troca de nude por matérias

Michelle Giannella apresenta o Gazeta Esportiva, programa esportivo diário da TV Gazeta, e o Mesa Redonda, exibido aos domingos

Michelle Giannella, gerente do departamento de esportes da TV Gazeta, sediada em São Paulo, foi acusada de ter pedido a repórteres ou produtoras que enviassem fotos seminuas a assessores de imprensa ou atletas em troca de entrevistas.

O ‘UOL’ ouviu duas ex-funcionárias que receberam o pedido em duas oportunidades e mais cinco pessoas que estavam nas reuniões. Michelle nega. Segundo as fontes, as recomendações ficaram frequentes quando Michelle foi promovida a gerente do departamento, em 2019.

A repórter envolvida em um dos episódios, que pediu para que o nome não fosse divulgado, afirmou que vivenciou episódios de machismo na emissora. “Já vivi muito machismo na Gazeta, e entrava na brincadeira para conseguir espaço. Foi melhorando, e, quando finalmente já estava fora de moda esse tipo de coisa, tive que ouvir um absurdo desse de uma mulher. Ela falava com sorriso no rosto. Me senti uma incompetente que só conseguiria trabalhar se mostrasse o corpo.” As ex-funcionárias não cumpriram a ordem.

Guilherme Camarda, repórter da TV Gazeta entre 2010 e 2022, afirma que estava presente em um dos eventos: “Ela disse para a jornalista enviar uma foto de biquíni para conseguir entrevista. E o mais inacreditável é que ela fala na frente de todo mundo, como se fosse natural.”

Michelle negou a acusação. “Isso não existe, isso é mentira. Eu sou mulher, eu estou há 24 anos neste trabalho e eu nunca usei o meu corpo pra me expor ou pra eu conseguir alguma coisa com algum atleta. E falar para uma mulher mandar foto de biquíni para um assessor? Pelo amor de Deus, gente, não tem isso.”

Desde 2000, Michelle Giannella apresenta o Gazeta Esportiva, programa esportivo diário da TV Gazeta. Desde 2003, também apresenta o Mesa Redonda, exibido aos domingos, mais tradicional programa de debates esportivo do país. Ocupa também, desde 2019, a gerência do departamento de esportes —antes, era editora-executiva do site Gazeta Esportiva, cargo que ocupava desde 2015.

Segundo o UOL, outros relatos de comportamento problemático da gerente de esportes da Gazeta também surgiram. Segundo cinco das fontes desta reportagem, um repórter apresentou um atestado médico e Michelle disse, em reunião aberta, que o documento era falso. Outro, após desenvolver quadro de depressão que ele atribuiu ao comportamento da chefe, foi demitido —Michelle diz não se lembrar de demitir um funcionário com depressão, mas o exame demissional ao qual o UOL teve acesso aponta a doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Celso Cardoso, comentarista esportivo e chefe de reportagem da emissora, ouviu as acusações e preferiu não se pronunciar. Chico Lang, também comentarista e que já foi chefe de reportagem, defendeu Michelle e afirmou que nunca presenciou tais atitudes por parte da colega. Michelle se diz vítima de um complô formado por funcionários “que não aceitaram as demissões”.

“Estou galgando posições no meu trabalho. Sou uma pessoa —por Deus que está me ouvindo—, sou falha, sou mãe, erro pra caramba, mas busco muito melhorar como ser humano. A coisa de que mais gosto é ter um bom ambiente de trabalho. Ganhei uma mesa de futebol de botão para os meus filhos e levei essa mesa para a nossa redação, para as pessoas brincarem, porque eu gosto de ter um ambiente legal”, afirma.

A Gazeta nega que existam reclamações no RH contra Michelle, apesar de duas fontes afirmarem terem feito tais reclamações. Em nota, a comunicação da empresa diz que “são infundadas as acusações de assédio moral no departamento de esportes. Não há registros internos e no âmbito jurídico sobre o tema, que chegaram ao nosso conhecimento apenas por intermédio da imprensa. No entanto, com base nessas sinalizações, informamos que a gestão de pessoal do departamento de esportes está sendo acompanhada de perto com o objetivo de garantir a manutenção do bom ambiente profissional da equipe.”