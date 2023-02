CFBM repudia fala de Bruna Griphao sobre atuação dos Biomédicos na estética

O CFBM esclarece à sociedade que Resolução nº 197, de 21 de fevereiro de 2011 normatiza os procedimentos que podem ser realizados

O Conselho Federal de Biomedicina (CFBM), bem como os Conselhos Regionais de Biomedicina e entidades parceiras (Escola Nacional de Biomedicina, Associação Brasileira de Biomedicina e Academia Brasileira de Biomedicina) repudiam veementemente a fala da atriz e influenciadora digital Bruna Griphao, que enfatiza que os biomédicos não são da área da saúde e não podem realizar procedimentos estéticos.

No vídeo, a atriz demonstrou total desconhecimento a respeito da Biomedicina, e com razão os profissionais biomédicos que atuam com a estética vêm se manifestando contrários ao comentário de Griphão, que destacou ainda que não é recomendado realizar tratamentos estéticos por “não médicos”.

O CFBM esclarece à sociedade que Resolução nº 197, de 21 de fevereiro de 2011 normatiza os procedimentos que podem ser realizados pelos Biomédicos no âmbito da saúde estética, bem como a atuação dos responsáveis técnicos de empresas que executam atividades de fins estéticos.

“O fato é que todo e qualquer procedimento estético deve ser realizado por um profissional habilitado e qualificado para realizar os procedimentos. A estética é uma das áreas que mais tem se destacado no âmbito da Biomedicina. Temos profissionais incríveis e que fazem trabalhos primorosos. É uma conquista nossa e não aceitaremos submissão da nossa atividade a nenhuma outra categoria profissional”, destacou o presidente do Conselho Federal de Biomedicina, Dr. Silvio José Cecchi.