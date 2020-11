Cerimônia de premiação do EMA 2020 tem Lady Gaga, Karol G e Yungblud entre os premiados

PUBLICIDADE

Na noite do último dia 8, aconteceu a cerimônia de premiação do MTV Europe Music Awards, em Budapeste, na Hungria. A celebração ocorreu com performances espalhadas ao redor do mundo e a presença de uma plateia virtual. A edição deste ano do EMA 2020 ganhou três novas categorias: “Melhor Live Virtual”, “Melhor Artista Latino” e “Melhor Vídeo para uma Causa”.

Lady Gaga arrematou os prêmios de “Melhor Artista do Ano” e “Melhor Artista Norte-Americana”. Karol G ganhou nas categorias “Melhor Artista Latino” e “Melhor Colaboração”, por seu hit “Tusa” (https://umusicbrazil.lnk.to/ TusaPR), com Nicki Minaj. E YUNGBLUD levou para casa o prêmio de “Melhor Artista Push”.

A festa ainda contou com as performances de Sam Smith, que apresentou seu mais novo sucesso, “Diamonds” (assista aqui: https://youtu.be/uuP2IslM29o); do rapper DaBaby, que performou o medley de “ROCKSTAR / Blind / Practice” (https://youtu.be/Mal3MZMTN_Q) e de YUNGBLUD, que interpretou as músicas “cotton candy” e “strawberry lipstick” (https://youtu.be/M77det0CMy8) . Ainda se apresentaram Karol G com a música “Bichota” (https://youtu.be/x2UgpjGp7kM) , Jonnhy Orlando (https://www.mtvema.com/video- clips/5iywmv/mtv-ema-s-2020- johnny-orlando-presents-the- mtv-ema-for-biggest-fans), iann dior (https://youtu.be/5ZJVH9Wl9eY) e a cantora Raye (https://youtu.be/YiaesQqsJg0) .