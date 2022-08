Celso Portiolli conta sobre desejo de deixar o SBT: ‘Quero morar fora do país’

Apresentador conta que gostaria de estudar um idioma e curtir mais a família

O apresentador Celso Portiolli, 55, revelou que anda amadurecendo a ideia de deixar o SBT. Em entrevista ao “O Pod É Nosso”, apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega e Renata de Nóbrega, ele contou sobre o plano de tirar um ano sabático em 2026 para morar fora do Brasil por um tempo. Mas, Portiolli admitiu que seu contrato com a emissora termina no final deste ano, ele pode antecipar o projeto.

“Meu ‘contratinho’ acaba em três meses e tudo pode acontecer”, contou Portiolli. “Tenho vontade de morar fora um tempo. Parar um ano, tirar um ano sabático. Mas não é para ficar atoa, eu queria estudar, estudar um idioma e ficar mais com a família”, acrescentou o apresentador.

Celso afirmou que ainda não é possível parar de trabalhar já que ainda não construiu um patrimônio suficiente. “Pelos meus filhos, eu não posso parar de trabalhar ainda”, reconheceu Portiolli que está no comando de “Domingo Legal” desde 2009.

Celso também falou sobre a descoberta de um câncer de bexiga em 2021. Ele contou que sempre foi muito cuidadoso com a saúde, e que o diagnóstico veio depois de realizar um exame simples. Celso relembrou do momento em que deixava o hospital e recebeu uma ligação ainda no estacionamento do médico. “Depois, com o doutor Hélio Cruz, ele disse que viu um pólipo na bexiga. O médico me disse que tinha que tirar urgente. Era câncer. Meu mundo caiu”, confessou.

Segundo o apresentador, ele passou por uma cirurgia e logo ficou bem: “Sempre fiz muito check-up, sempre me cuidei. Fui fazer um exame simples. Não quero um programa melhor, não quero mais horário, não quero mais dinheiro. A única coisa que eu quero é ficar com meus filhos. A única coisa que eu peço é saúde e mais nada”, finalizou o apresentador.