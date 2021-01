Zoë Kravitz pede divórcio do ator Karl Glusman após um ano e meio de casamento

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Zoë Kravitz, 32, pediu o divórcio do ator Karl Glusman, 32, com quem estava casada há um ano e meio. A informação foi confirmada por representantes da atriz à revista People.

Segundo a publicação, ela entrou com a ação de separação no dia 23 de dezembro. Zoë Kravitz, que vai interpretar a Mulher-Gato no filme “The Batman’, e Glusman se conheceram em 2016. Eles se casaram em junho de 2019 em Paris, na casa do pai da atriz, o cantor Lenny Kravitz.

Várias celebridades, incluindo o cantor brasileiro Seu Jorge, e as atrizes Shailene Woodley e Reese Witherspoon estiveram presentes na cerimônia.

No Instagram da atriz, a última foto que ela publicou ao lado de Glusman foi em junho, comemorando um ano do casamento. Nos últimos dias, Zoë tem postado fotos de cenas cotidianas, como uma imagem do pôr do sol, de frutas e até uma selfie, com a mesma legenda: “Novo ano, pequenas coisas”.

