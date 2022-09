Zeca Baleiro faz música para Ciro Gomes, pedindo que ele apoie Lula

O músico Zeca Baleiro fez uma canção em que aconselha Ciro Gomes (PDT) a “usar o bom senso” e apoiar Lula (PT) nas eleições de domingo (2)

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O cantor se junta ao movimento de artistas que eram eleitores do pedetista, mas mudaram de opinião e estão pregando o voto útil em Lula para derrotar Jair Bolsonaro (PL) já no primeiro turno. Zeca Baleiro declarou voto em Ciro em 2018.

“Apoie Lula e vire herói para a nação”, canta ele em vídeo publicado no Instagram. Em outro trecho da música, Zeca afirma que o ex-governador do Rio de Janeiro Leonel Brizola, líder histórico do PDT, não aprovaria a “teimosia” de Ciro nesta eleição.

“Meu caro Ciro, o coro grita/ Contra a boçalidade e a opressão/ Seu nome ficará gigante/ Caso faça a ponte antes da eleição”, diz outro trecho da música.

Na canção, o músico destaca também que primeiro é preciso cuidar da democracia. “Depois a gente parte para outra pauta/ Vai discutir economia.”

Na segunda (26), o cantor Caetano Veloso intensificou a campanha para que eleitores de Ciro Gomes (PDT) votem útil em Lula (PT) e lançou um movimento para “tirar” votos do pedetista.

Em vídeo, Caetano afirma que Brizola dizia que “artista não dá voto. Mas tira. Então…”. Neste momento, a fala do cantor é cortada, e surge uma imagem com o slogan “#tiragomes”, para que as pessoas não votem em Ciro.