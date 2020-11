Zé Felipe é criticado após postar vídeo zoando empregada doméstica

PUBLICIDADE

O cantor Zé Felipe gerou revolta na internet com um vídeo que postou no TikTok zoando empregada doméstica. O vídeo foi gravado em setembro, mas viralizou agora nas redes sociais. Na ocasião o filho de Leonardo filmou sua empregada doméstica dublando uma fala da cantora Jojo Todynho “Eu sou gorda, eu estou com fome”.

O vídeo não pegou nada bem na internet e o sertanejo foi detonado por internautas, que questionaram se a funcionária estava realmente a vontade para gravar o vídeo, que a maioria achou constrangedor.

“Ela tá hiper achando graça, que nem eu”, “Desnecessário fazer isso, ela não queria fazer isso dá pra ver pelo jeito dela” e “Dá um dinheiro pra plástica que ela fica magra, brincadeira sem graça” foram alguns dos comentários no post original criticando Zé Felipe.