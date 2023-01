Yuri confirma affair com Iza e se diz assustado com repercussão

O atleta não escondeu que está sem graça ao ver seu nome e vida pessoal no centro das atenções na internet

Solteira desde outubro do ano passado, a cantora Iza, 32, está vivendo um affair com o jogador de futebol Yuri Lima, 28. Quem confirmou a história foi o próprio volante que defende as cores do time de futebol Mirassol.

Em contato com o Gshow, o atleta, que ganhou fama após vestir a camisa dos times Fluminense Santos, confirmou que está conhecendo a artista, mas evitou falar sobre o romance por ser “reservadão”.

“Olha, eu sou muito reservadão. Não quero falar disso não”, disse ele, que completou: “Estamos nos conhecendo”.

Yuri e Iza estão entre os assuntos mais comentados no Twitter desde a noite de ontem. O jogador de futebol postou uma foto nos stories do Instagram em que é possível reconhecer a artista pela silhueta e causou alvoroço nas redes sociais.

“Que loucura isso… Assustado é pouco!”, afirmou Yuri Lima, ao ser questionado como estava lidando com a repercussão.

O atleta não escondeu que está sem graça ao ver seu nome e vida pessoal no centro das atenções na internet. “O que eu posso falar é que eu sou fã demais da Isabela”, finalizou.

IZA É DEMISSEXUAL

Em participação no podcast “Quem Pode, Pod”, das atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Iza contou ser uma pessoa demissexual.

“E a masturbação é uma coisa muito libertadora, de quanto mais você se conhece. Transei com pouquíssimas pessoas. [Acho que sou demissexual, porque] Demora muito para eu querer transar com a pessoa, se eu não tiver nenhuma relação. Eu transei uma vez e foi tranquilo, deu tudo certo, mas fiquei me questionando. Demorei para entender que tinha a ver com isso. Preciso admirar muito para falar: ‘Quero te dar’.”, afirmou a artista.

Apesar de a palavra ser pouco conhecida, trata-se de uma orientação sexual como qualquer outra dentre as conhecidas no mundo.

Ela tem, como pré-requisito para um relacionamento sexual, a existência de laços afetivos.

Uma pessoa demissexual tem atração por quem nutre sentimentos ou intimidade e não está ligado à identidade de gênero. O indivíduo se sente atraído pelo gênero oposto, pelo mesmo, por pessoas não-binárias ou, ainda, o gênero pode não ser fator relevante para a relação.