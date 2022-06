Yasmin Brunet revela ter visto disco voadores algumas vezes

Em suas redes sociais, a modelo comentou sobre o seu contato com extraterrestres e a conexão com a espiritualidade

Yasmin Brunet, de 34 anos, resolveu bater um papo com seus seguidores do Instagram e comentou sobre o seu contato com extraterrestres e a conexão com a espiritualidade. Na conversa, a modelo afirmou já ter visto discos voadores.

“Já vi algumas vezes. Sei que tem muita gente que não acredita, mas quando você vê um não tem como negar. Realmente, é uma coisa diferente do que qualquer coisa que a gente já viu”, disse.

Um internauta perguntou se ela teria algum tipo de “dom espiritual” e ela declarou que consegue sentir e, às vezes, ver a energia das pessoas. “Quando me deixo levar pelo raciocínio lógico e não pela intuição, não me enganam”, reforçou.

Foto: Reprodução

Essa não é a primeira vez que Yasmin fala sobre o assunto. Em maio deste ano, a ex de Gabriel Medina disse que muita gente não acredita ou não tem esse contato por um “envolvimento” do governo.

“Imagina o pânico e o caos em massa que teríamos. A maioria das pessoas não estaria pronta para essa informação. Não só isso, escondem muita gente”, pontuou na época.

Em outro momento, durante a tragédia no show de Travis Scott, que deixou 300 pessoas feridas em novembro de 2021, a filha de Luiza Brunet afirmou que “não era por acaso”.