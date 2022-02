Yasmin Brunet diz que vê muita hipocrisia entre as mulheres

“Sororidade. Todo o mundo enche a boca para falar, mas na hora de praticar é exatamente o contrário. Vejo cada coisa…”, escreveu ela no Stories do Instagram.

“Sororidade. Todo o mundo enche a boca para falar, mas na hora de praticar é exatamente o contrário. Vejo cada coisa…”, escreveu ela no Stories do Instagram. “Como pedir respeito se não respeitamos umas as outras?”, indagou.



A modelo e influenciadora não explicou o que motivou os seus comentários. Yasmin tem sido discreta sobre o fim do seu casamento com o surfista Gabriel Medina, 28. O término da união foi divulgado no fim de janeiro pela assessoria de imprensa do atleta.



Segundo reportagem do UOL, a decisão pelo fim do casamento teria partido dele por causa do ciúme de Yasmin. Durante o tempo em que estiveram juntos, o casal se envolveu em polêmicas com a família dele.



Mesmo depois de separados, Medina desejou sucesso a ex-mulher pelo lançamento de uma linha de cosméticos. “Feliz por você”, escreveu o surfista em foto publicada em suas redes sociais.