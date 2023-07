Xuxa revela: “Não gostava o suficiente para me casar com ele”, ao falar sobre Szafir

Xuxa conta que se sente incompreendida por algumas pessoas que a acusam de ter “usado” Szafir para realizar seu desejo de ser mãe

No terceiro episódio do documentário “Xuxa”, disponível no Globoplay, a apresentadora abriu o coração sobre sua vontade de ser mãe e o relacionamento com Luciano Szafir. Xuxa compartilhou detalhes sobre os desafios que enfrentou para realizar o sonho da maternidade e a pressão para se casar.

Aos 33 anos, Xuxa tinha o desejo de ser mãe e começou a buscar formas de realizar esse sonho. Na época, estava namorando Luciano Szafir, que apresentou uma condição para terem filhos juntos: casar. No entanto, Xuxa deixou claro que não tinha interesse em se casar, o que gerou uma tensão no relacionamento.

A apresentadora decidiu então se informar sobre inseminação artificial como alternativa para a maternidade. Quando sugeriu essa opção ao então namorado, Szafir questionou se ele estaria namorando uma mulher grávida e se isso não afetaria o relacionamento. Xuxa, firme em sua decisão, respondeu que ele também namoraria uma mulher que já tivesse um filho, não havendo motivo para preocupação.

Com a ideia da inseminação em mente, Xuxa revela que sugeriu uma pausa no relacionamento por nove meses para depois retomá-lo, mas Szafir aceitou não casar para que pudessem ter o filho juntos. Assim, a apresentadora informou que estava ovulando em 24 horas e perguntou se ele queria tentar. Na primeira tentativa, ela engravidou.

Xuxa esclarece que a situação foi de comum acordo e que não obrigou Szafir a tirar a camisinha, mas sim que ambos foram sinceros em suas escolhas. A relação dos dois foi baseada na verdade, mesmo que tenham tido objetivos diferentes no relacionamento. Ela enfatiza que não gostava o suficiente para se casar, mas que isso não invalidou a experiência que tiveram juntos.

No documentário, Xuxa conta que se sente incompreendida por algumas pessoas que a acusam de ter “usado” Szafir para realizar seu desejo de ser mãe. Ela esclarece que ambos compartilhavam de momentos felizes e verdadeiros, e que cada um seguiu seu caminho depois de um tempo. A apresentadora destaca que sempre foi autêntica em suas escolhas e que a maternidade foi um dos momentos mais significativos de sua vida.