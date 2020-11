Xuxa processa Sikêra Júnior por apologia a zoofilia e pede demissão de jornalista

PUBLICIDADE

Há pouco menos de um mês, Xuxa Meneghel, 57, expressou sua opinião sobre o jornalista e apresentador do Alerta Nacional (Rede TV!), Sikêra Júnior, 54, através de sua coluna no site da revista Vogue Brasil. Na publicação, feita em 28 de outubro, Xuxa afirmou que pretendia processar Sikêra devido a exibição de uma cena de zoofilia em seu programa.

Após algumas semanas, o portal Notícias da TV informou nesta segunda-feira (16) que o pedido da rainha dos baixinhos foi registrado na Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, em São Paulo, no dia 27 de outubro. Na ação, ela pede indenização de R$ 500 mil ao apresentador –e afirma que o dinheiro será doado para instituições da causa animal–, a suspensão de seu MTB (registro profissional de jornalista) e também que o Alerta Nacional seja tirado do ar, sob a pena de multa diária de R$ 20 mil para cada episódio que venha a ser exibido.

Ao F5, a assessoria de Xuxa não quis comentar e dar detalhes sobre o processo, mas reforçou a luta da apresentadora contra a zoofilia (prática sexual com animais), que é considerada um crime no país. “Parece que ele quer ser bastante popular e caricato, uma mistura de palhaço e repórter com uma postura bem forçada, desengonçada e tosca. Na imagem que eu vi ele estava rindo, debochando de um crime, a zoofilia. Ao invés de o apresentador dizer o quanto isso é errado, ele pede para alguém da sua equipe usar uma máscara de bicho e outra pessoa fazer a cena de estupro. Tudo isso abaixo de muitos risos”, afirmou Xuxa em seu texto para a Vogue.

A ativista Luisa Mell, 42, chegou a compartilhar o momento citado por Xuxa em suas redes sociais. No vídeo, Sikêra Júnior e sua equipe dão risada da cena de estupro ao animal. A publicação contou com o comentário de Xuxa, que escreveu: “O pior é que tem gente que ri e que vai dizer que é engraçado. Onde? Como? Que vergonha.”

Ainda de acordo com a publicação do Notícias da TV, Xuxa pede urgência para que o caso seja julgado e alega que Sikêra Júnior oferece riscos à sociedade. Após expressar sua opinião, o jornalista da Rede TV! fez questão de responder Xuxa em rede nacional, durante a exibição do Alerta Nacional.

Ao vivo, ele acusou a artista de pedofilia e afirmou que ela fazia apologia às drogas. Sikêra também citou o recente livro lançado por Xuxa, “Maya: O Bebê Arco-Íris”, que segundo ele se trata de um incentivo à obscenidade, ou “safadeza”, palavra usada por ele.

Por isso, Xuxa processa Sikêrâ Júnior também por danos morais, além de abuso de direito. “O conteúdo exibido e prolatado pelo requerido é calunioso e está causando danos à imagem da autora [Xuxa], com repercussão negativa nas redes sociais, inclusive prejudicando seus negócios, que são relacionados à sua imagem, atingindo sua honra e dignidade”, diz parte da ação publicada pelo Notícias da TV.

Em resposta ao F5, a Rede TV!, emissora de Amilcare Dallevo Jr,. e Marcelo de Carvalho, afirmou que não comenta processos judiciais.

As informações são da FolhaPress