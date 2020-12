Xuxa critica Bolsonaro por zerar impostos para importação de armas

PUBLICIDADE

A apresentadora Xuxa Meneghel, 57, reagiu à notícia que o presidente Jair Bolsonaro decidiu zerar os impostos para importação de armas a partir de janeiro do ano que vem.

“Era o que estava faltando pra gente, compras de armas sem taxas, as praias cheias, os bares cheios, as lojas e ruas lotadas … puxa, que orgulho do nosso país!”, escreveu ela no Instagram.

Com uma foto de uma rua completamente aglomerada, Xuxa também faz menção à falta de cuidado com a pandemia do coronavírus.

O anúncio do presidente foi feito pelas redes sociais. A flexibilização do porte e da posse de armas é uma promessa de campanha eleitoral de Bolsonaro, que já adotou uma série de medidas para viabilizá-la.

A expectativa é de que a iniciativa seja oficializada em reunião da Camex (Câmara de Comércio Exterior) marcada para esta quarta-feira (9). O presidente incluiu a participação no encontro em sua agenda oficial.