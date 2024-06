Xanddy Harmonia e filhos são surpreendidos por tubarões durante passeio de lancha

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Perto de comemorar 45 anos, Xanddy Harmonia reuniu a família e os amigos para um passeio de lancha pelo mar de Miami, Estados Unidos. A diversão estava ótima até que o filho do cantor com Carla Perez, Victor Alexandre, percebeu que o grupo estava cercado por uns oito tubarões pequenos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido

O vídeo do momento da chegada dos tubarões próximos a lancha foi compartilhado nas redes sociais pelo também cantor Tom Kray, que já usou o nome artístico de Tomate, nesta segunda-feira (10). Na filmagem, é possível ver que Camilly Victória, a namorada e outras três pessoas estavam em uma boia, na água, quando avistaram o tubarão. Xanddy e o filho, Victor Alexandre, estavam na lancha quando o animal apareceu e ajudaram todos a saírem da água.

Mais calma e percebendo que os peixes não representavam perigo, Camilly fez até carinho em um dos animais. Ela compartilhou o registro nas redes sociais.