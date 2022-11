Will Smith diz que tapa em Chris Rock foi “raiva reprimida por muito tempo”

Smith falou também que não é possível saber pelo que cada um está passando e que, naquela noite, estava “enfrentando algo”

O ator Will Smith disse que atribui o tapa dado em Chris Rock durante a 94ª edição do Oscar, que ocorreu esse ano, à lembranças da infância. A declaração foi dada em entrevista ao programa The Daily Show with Trevor Noah para divulgar a nova produção em que protagoniza, “Emacipation”.

“Foram muitas coisas, foi o garotinho que viu o pai bater na mãe. Tudo isso simplesmente borbulhou naquele momento”, explicou. “Essa foi uma raiva que foi reprimida por muito tempo. Existem muitas nuances e complexidades, mas no final do dia eu simplesmente perdi”, admitiu o ator.

Smith falou também que não é possível saber pelo que cada um está passando e que, naquela noite, estava “enfrentando algo”, sem entrar em detalhes. “Pessoas feridas machucam pessoas”, complementou.

O ator declarou ainda que espera que sua reação à fala de Chris Rock não prejudique a equipe do novo filme. “As pessoas neste time fizeram alguns dos melhores trabalhos de suas carreiras, e minha esperança é que minhas ações não penalizem meu time”, continuou ele.

Will Smith invadiu o palco da premiação durante a fala de Chris Rock, que tinha acabado de fazer uma piada sobre a falta de cabelo da mulher de Smith, Jada Pinket Smith. A condição da também atriz se chama alopecia, e causa a queda capilar.