Wanessa Camargo diz que filhos ainda não entendem sua separação de Marcus Buaiz

‘Eu tive que lidar com muito julgamento’

A cantora Wanessa Camargo, 40, disse que teve de lidar com muito julgamento e mentiras durante o processo da separação dela com o empresário Marcus Buaiz, com quem ficou por 17 anos. No Encontro, revelou detalhes sobre esse momento de sua vida.

“Eu tive que lidar com muito julgamento. A gente sabe que faz parte da nossa vida. Eu estou há 22 anos trabalhando com isso e já levei muita coisa na cabeça, de mídia, de mentira que a gente enfrenta. As pessoas não entendem”, disse.

Conforme a artista, quem mais sentiu e ainda sente o baque de não ter mais os pais juntos são os filhos. “Para quem tem filhos pequenos e passa por uma separação, sabe o quanto é difícil vê-los sofrendo. E você quem tem que dizer para eles: ‘a mamãe precisa achar uma forma de ser feliz de novo para ser uma melhor mãe’. E eles não vão entender agora. Então é um processo que eu estou passando”, contou.

Pai de Wanessa, Zezé Di Camargo a apoiou na decisão, apesar de ser muito amigo de Buaiz. “Eu tenho esse privilégio de ter uma família que entende e que, mesmo nas suas diferenças, acolhe. Eu tive muito acolhimento da família por um momento que foi muito julgado. Um momento difícil para mim.”