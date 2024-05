Wanessa Camargo alerta seguidores após contrair rotavírus dos filhos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Wanessa Camargo usou as redes sociais para contar que teve problemas de saúde. Ela e os dois filhos, e José Marcus e João Francisco, contraíram uma infecção por rotavírus e ficaram mal com febre e diarreia.

“É muito pesado. O meu filho mais velho foi diagnosticado com rotavírus. Muita diarreia e existe um risco grande de desidratação. Depois o João pegou, depois eu”, desabafou em uma publicação no Instagram.

A cantora contou que continua de repouso após três dias sem conseguir sair da cama. “Estou aqui no finalzinho da doença e só consegui me levantar hoje. Passei os últimos dias meio estranha, dá uma fraqueza gigante”, explicou a ex-BBB que alertou os seguidores. “Tomem muito cuidado com as crianças e com idosos também. Sempre lavar bastante as mãos e os alimentos. Se cuidem”.

Segundo o Ministério da Saúde, o rotavírus é transmitido através do contato entre pessoas, ingestão de água e alimentos contaminados, contato com objetos contaminados, e propagação aérea por aerossóis.

Os sintomas comuns são diarreia com aspecto aquoso e gorduroso, febre alta e vômitos.

A infecção por rotavírus pode durar até uma semana, já que o vírus se replica no organismo. Em sua forma mais grave, ele tende a provocar desidratação e febre contínua, que podem levar à morte.