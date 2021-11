Viviane Araújo recebe Erika Januza em noite de ensaio no Salgueiro

Rainhas do Salgueiro e da Viradouro, Viviane Araujo e Erika Januza, caíram no samba em noite de ensaio na quadra do Salgueiro, no Rio

A quadra do Salgueiro foi palco de um encontro de rainhas na noite do último sábado (27). Viviane Araujo, que reina à frente da bateria da escola de samba da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, recebeu a também atriz Erika Januza, que estreia à frente dos ritmistas da Viradouro no próximo Carnaval. À frente da Furiosa, Viviane também fez bonito tocando tamborim e mostrando samba no pé. Nos bastidores, ela era só chamego com o marido, o empresário Guilherme Militão. Erika Januza, rainha de bateria da Unidos do Viradouro, também exibiu todo seu rebolado na quadra, usando um vestido vermelho curtinho. Ela e Vivi posaram juntas e provaram que a rivalidade entre as escolas fica só no Sambódromo. Erika subiu no palco e também foi para o meio da galera sambar, além de reverenciar Vivi. Viviane Araujo. Foto: Daniel Pinheiro / AgNews

