Vitão diz que não é gay, hétero nem bissexual e que ‘gosta de incomodar’

Vitão abriu o jogo sobre sua sexualidade em entrevista ao UOL durante o prêmio Men of the Year na última quinta-feira (3). “Não gosto de me definir dentro de alguma sigla. Fujo de rótulos. Não me defino como hétero, bi ou gay, eu sou tudo”, disse o cantor à coluna de Lucas Pasin.

Para ele, as pessoas dão uma importância exagerada para a sua sexualidade. “Com quem a gente transa ou se sente atraído não deveria ser algo tão importante para os outros. Isso deveria ter uma importância menor”, afirmou. Vitão completou dizendo ser “uma pessoa que gosta de gente”.

Apesar de repudiar rótulos, Vitão reconhece que há quem precise deles. “Vivemos dentro de uma sociedade extremamente homofóbica. Vivemos em uma sociedade em que eu me sinto bem em incomodar. Gosto de incomodar”, completou.

O artista de 23 anos, famoso por músicas como “Café” e “Flores”, namorou com Luísa Sonza por cerca de um ano, entre 2020 e 2021. Em julho, lançou a faixa “Mais Uma Vez”, em que tenta tirar o tabu do sexo anal.