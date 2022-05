Virginia revela sexo e nome de 2º bebê em festa da primogênita

A comemoração “de milhões” da Maria Alice recebeu diversos elogios na web, além da grande surpresa, o chá revelação

A primogênita Maria Alice do casal, Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou 1 ano nesta segunda-feira (30) e ganhou uma grande comemoração dos pais. O evento com o tema “Tutti-frutti”, apelido da pequena, a decoração com balões coloridos, carrossel, doces decorativos e diversos brinquedos infláveis.

Entre as atrações da comemoração, show da Galinha Pintadinha, da dupla sertaneja Di Paullo e Paulino, Léo Santana, e claro, o pai Zé Felipe.

Nas redes sociais, uma chuva de elogios. “A Virginia foi além das minhas expectativas na decoração, é uma das festas mais lindas que já vi”, escreveu uma internauta. “Virginia deu o nome, que festa impecável”, disse outra.

Revelação

Além disso, a influenciadora resolveu surpreender mais ainda os fãs. Apesar de ter dito anteriormente que não faria um chá revelação do sex do segundo bebê, a influencer não resistiu.

Virginia revelou durante a festa de um ano da primogênita Maria Alice, o sexo e o nome da segunda filha com o cantor. Em seus stories, no Instagram, Virginia compartilhou imagens de uma decoração em tons de rosa, e comentou que dará o nome de Maria Flor para a criança.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

“Galera, o chá revelação veio. E vem a Maria Flor. Depois eu comento com vocês o porquê eu decidi fazer, porque eu tinha falado que não ia fazer, mas eu poderia mudar de ideia, e eu mudei”, disse Virginia.

“A Maria Flor vem, e eu jurei que era um menino. Só que eu queria outra menina. Queria muito outra menina, porque Maria Alice, irmãzinha, as duas crescendo juntinhas, vivendo juntas e tal. Não que um menino não fosse viver, mas vocês entendem o que eu tô falando, né?”, completou.