Viih Tube esquece de pagar IPTU de imóvel em São Paulo: ‘Que vergonha’

A influenciadora Viih Tube, 21, disse que desde a sua saída do Big Brother Brasil 21 (Globo) que tem se esquecido de pagar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de um imóvel que possui no Panamby (zona sul de SP).

Segundo ela, depois de algumas pessoas a alertarem sobre a necessidade de quitar o imposto que ela percebeu que tinha muita dívida acumulada.



“Morar sozinha é muita responsabilidade. Muito imposto e coisa para pagar. As pessoas descobriram que eu não paguei meu IPTU e nem eu sabia que não tinha pago. Desde o Big Brother, eu mesma não voltei a pagar minhas contas, uma folgada”, disse ela em vídeo.



Nos três meses que ficou confinada, a mãe dela era a responsável por pagar todas as contas da filha. Só que ela também esqueceu do imposto. “Que vergonha, que vexame! Obrigada por me avisarem. Sempre paguei tudo certinho. Acontece, morar sozinha é uma loucura”, encerrou Viih que ainda disse nem saber o que significava a sigla IPTU.



Recentemente, a ex-BBB compartilhou em seu Instagram o vídeo de um fã que tatuou o rosto da criadora de conteúdo na perna. “Gente, quem foi o louco?”, escreveu ela na publicação.



A tatuagem foi compartilhada pelo tatuador Ramon Rodrigo Pamponet, profissional de hiper-realismo. O fã não é identificado durante o registro. “‘Peguei oito, mas sou sua’… Aquela frase para fechar o ano”, escreveu o profissional na legenda, fazendo referência à camiseta que Viih Tube mostrou recentemente.



Nos comentários, fãs e internautas elogiaram o trabalho do tatuador e muitos marcaram a ex-BBB nos comentários. “Chocada, mas ficou lindo!”, escreveu uma. “Você só tem obras de arte em pele humanas! Que divino!”, disse outra.