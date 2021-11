Viih Tube troca beijos com sertanejo em show de Israel e Rodolffo

Solteira desde outubro, Viih Tube beijou Lucas, da dupla com Thiago, durante o show de Israel e Rodolffo. Confira!

Viih Tube foi flagrada aos beijos durante um show da dupla Israel e Rodolffo, no Villa Country, em São Paulo, nesta sexta-feira (12). Solteira desde o término do namoro de três anos com o influencer Bruno Magri, a youtuber prestigiou o ex-colega de confinamento na companhia de Thaís Braz, que também participou do “BBB 21”, e curtiu a noite na companhia de Lucas, da dupla com Thiago.

Recentemente, Viih Tube interagiu com os fãs nas redes sociais, e por lá, matou algumas curiosidades deles. Questionada se pensa em namorar em breve, ela respondeu que não quer nem saber de compromisso.

“Não! Quero trabalhar, me curtir”, disse. No entanto, ela deixou uma brecha para o futuro: “Mas essas coisas não controlamos também, quando a gente menos espera está gado de novo de alguém, mas se depender de mim, vai demorar”.

Viih Tube, Lucas e Thaiz Braz. Foto: Francisco Cepeda/AgNews

Viih Tube. Foto: Francisco Cepeda/AgNews

Viih Tube e Thaiz Braz. Foto: Francisco Cepeda/AgNews

