Veja a apresentação de Anitta que ousou e levou funk para a Times Square, em Nova York

Anitta elevou a carreira dela à um nível mais elevado após se apresentar no réveillon da Times Square, em Nova York. A apresentação que durou aproximadamente seis minutos, repercutiu nas redes sociais e fez muito sucesso.

Minutos antes de subir no palco, Anitta postou nas redes sociais: “Pronta para me apresentar. Sim. A primeira brasileira a se apresentar no maior Réveillon do mundo: Times Square, em Nova York”. O que mais chamou a atenção na participação da cantora, é que ela levou o que faz de melhor: o funk, cantando hits como Vai Maladra e Bola Rebola.

Todos os anos, milhares de pessoas de reúnem nesse conhecido ponto turístico dos Estados Unidos para celebrar a virada do ano, mas por conta da pandemia as apresentações de 2020/2021 foram televisionadas. Além de Anitta, o evento contou com apresentações de artistas como Jennifer Lopez, Pitbull e Gloria Gaynor. Confira a apresentação da funkeira e a repercussão nas redes sociais:

A RAINHA ANITTA ARRASOU NA TIMES SQUARE !!!!!!!!!! https://t.co/ZuuLh0n0YV — Jacqueline Lira (@jacky_lira1) January 1, 2021

HAPPY NEW YEAR! Assista à apresentação completa de @Anitta na Times Square, em NYC. 🗽🎤 pic.twitter.com/9FxQQj54RV — Central Anitta (@centralanittabr) January 1, 2021

é a nossa girl from rio Times Square pic.twitter.com/EkpiThokvA — 𝕱𝖊𝖑𝖎𝖕𝖎𝖓 🐉 (@mfelpsx) January 1, 2021

Ontem eu tava tri loco e nem no celular peguei, acordei e fui assistir o furacão Anitta, man to chorando muito. Ela é a prova viva q tudo é possível é só vc querer e correr atrás dos teus objetivos.. Que Mulher que Artista!! pic.twitter.com/07CvJIFSLL — FUEGO 🔥 (@fuego_aniitta) January 1, 2021