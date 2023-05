‘Usei tudo que possa imaginar’, diz Sérgio Hondjakoff sobre vício em drogas

Sérgio Hondjakoff deixou uma clínica de reabilitação no começo deste mês

O ator Sérgio Hondjakoff, 38, admitiu que já usou praticamente todos os tipos de drogas, mas ressaltou que a “pior” de todas é o crack.

Hondjakoff relatou que seu primeiro contato com essas substâncias foi na adolescência, quando tinha 14 anos, e experimentou maconha e cocaína. “Usei tudo o que você pode imaginar. Mas o crack é a pior de todas. Eu fumava e ficava olhando para o chão, procurando algo, ciscando. Uma coisa horrível”, declarou em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Sérgio diz que começou a usar drogas para “pegar meninas” e negou que tenha gravado “Malhação” sob efeito de drogas. “Tinha um amigo que fumava canabis e ele pegava várias garotas e eu me espelhava nele, assim. E foi quando experimentei. Estava começando a fazer ‘Malhação’, mas não gravava doidão. Chegava em casa, à noite, e fumava um. Só lá pelos últimos anos é que eu comecei a ficar pior, mas como já estava há muito tempo, e até sem estímulo mesmo, porque queria fazer coisas novas, a galera me conhecia e me aliviava um pouco.”

Sérgio Hondjakoff deixou uma clínica de reabilitação no começo deste mês. Ele estava internado há cerca de dez meses em Itu, no interior de São Paulo, mas deixou o local e voltou a morar no Rio de Janeiro com a família e mantém acompanhamento psicológico.

Nessa nova fase de sua vida, Hondjakoff destacou que quer reconquistar a mãe de seu filho, Danielle Monteiro, que ele conheceu na adolescência. Juntos, eles são pais de Benjamim.

“Ela é a mulher da minha vida”, afirmou o artista, que ressaltou o fato de que neste ano pela primeira vez ele vai conseguir estar ao lado do filho no aniversário. “Nosso filho faz aniversário em julho e é a primeira vez que vou poder passar a data com eles. Não o vi nascer nem tive oportunidade de passar outros aniversários porque estava internado”.