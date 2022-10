Tom Brady diz que ‘adversidades desafiam’ em meio à separação de Bündchen

No episódio de segunda-feira, o jogador de futebol americano questionou quem são as pessoas que estão ao seu lado em momentos difíceis

Após problemas conjugais e a decisão pelo divórcio de Gisele Bündchen, Tom Brady, 45 anos, comentou que as “adversidades desafiam”. Em seu podcast SiriusXM Let’s Go!, o astro da NFL tratou sobre a questão.

“Se você olhar para uma mentalidade de perdedor, você desiste quando fica difícil, você desiste quando as coisas não acontecem do seu jeito, e eu acho que a parte bonita da vida é que as adversidades te desafiam a descobrir quem você realmente é”, pontuou.

No episódio de segunda-feira, o jogador de futebol americano questionou quem são as pessoas que estão ao seu lado em momentos difíceis ou com você se comporta perante o desafio, complementando ser “fácil” quando as coisas acontecem da maneira que esperava.

“[Mas] quem é você quando as coisas não estão ótimas, quem é você quando as coisas não acontecem do seu jeito quando você enfrenta a adversidade, quem são as pessoas que estão ao seu lado? É isso que as adversidades realmente te desafiam a descobrir”, reforçou.

No podcast, Tom Brady negou a aposentadoria imediata e destacou que busca não desistir das coisas, por mais que pareçam difíceis de serem resolvidas.

“Tudo é desafiador e tudo está evoluindo, e você lida com as circunstâncias como elas são. Você lida com eles com o caráter certo, com os valores certos, com as pessoas e personalidades de qualidade certas, que permitem que você seja bem-sucedido”, detalhou.

Por mais que não seja um adepto de desistências, o jogador de futebol americano pode ter desistido do casamento com a esposa. Segundo o Page Six, ambos foram fotografados sem alianças e Gisele Bündchen teria brigado com o atleta após ele desmentir sua aposentadoria da NFL.

Fontes confirmaram ao jornal que não achavam que o casal se separaria. No entanto, afirmaram que os dois já estavam travando uma batalha judicial para decidir a separação dos bens.

“Eu nunca pensei que essa discussão seria o fim deles, mas parece que é. Acho que não haverá retorno agora”, concluiu a fonte.