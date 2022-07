Titi Müller é assaltada dentro de táxi e tem rosto ferido

A apresentadora comentou o ocorrido em suas redes sociais e mostrou aos seus seguidores o machucado que ficou na boca

A apresentadora Titi Müller, 35, foi assaltada e teve seu celular pego por um homem de bicicleta enquanto fazia um pix dentro de um táxi. Segundo ela, mesmo tentando segurar firme o aparelho, o bandido conseguiu puxar.

“Fui assaltada aqui nas redondezas da minha casa. Virei estatística. Moro em uma região de São Paulo que eu não sei exatamente qual a estatística de roubo de celular, mas é surreal”, começou ela nos Stories.

O ato foi muito rápido e gerou um machucado na boca dela. “Levei um misto de peteleco com tapa e soco. Era um cara em uma bicicleta que estava passando ao lado e eu não desgrudei do telefone, então ele usou força para pegar o meu telefone”, disse.

“Saiu um pouco de sangue [da boca], mas nada grave. Acho que nem vai ficar roxo, dói só quando passa a língua”, emendou. Na sequência, Titi ainda fez um alerta para uma tentativa de golpe. Alguém tem ligado como se fosse um número da Irlanda e pedido para que passe a senha do aparelho.

“Não vou ficar lamuriando as minhas perdas até porque tive o privilégio de poder resolver rápido. Fui bem amparada, meu namorado foi comigo até a loja da operadora, resolvi todas as questões de banco”, completou, mesmo com medo de ter alguma foto mais íntima vazada.