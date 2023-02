Tim Burton e Monica Bellucci namoram há quatro meses, diz site

Os dois já se conheciam há mais de 15 anos, mas a aproximação mais romântica aconteceu tem pouco tempo

São Paulo – SP

A atriz italiana Monica Bellucci, 58, e o produtor de cinema Tim Burton, 64, estão namorando. É o que revela o site Daily Mail. Segundo a publicação, ambos estão juntos há quatro meses de forma reservada.

Os dois já se conheciam há mais de 15 anos, mas a aproximação mais romântica aconteceu tem pouco tempo, quando estiveram juntos no Lumière Film Festival, em Lyon, no último mês de outubro. Na ocasião, foi Monica quem entregou a ele um prêmio pelo conjunto da obra.

Monica está solteira desde 2019. Ela tem dois filhos com o artista Nicolas Lefebvr. Já Tim teve um relacionamento de 13 anos com a atriz Helena Bonham Carter, de quem se separou em 2014. Com ela, o produtor tem dois filhos.