TikToker homenageado por Paulo Vieira no BBB 23 tem 17 anos e quase 30 milhões de curtidas

Xurras, como também é chamado, tem 17 anos e mora em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro

São Paulo – SP

A obsessão do momento no TikTok é Xurrasco, um jovem de cabelos parafinados chamado Gabriel Luiz. Ele é o dono do perfil intitulado Xurrasco 021, onde exibe suas dancinhas para mais de 2 milhões de seguidores, somando cerca de 30 milhões de curtidas.

Entre seus fãs, está o humorista Paulo Vieira, que homenageou o influencer com um porta-retrato no BBB 23 nesta quarta-feira (15). As redes sociais perceberam a imagem de Xurrasco, que apareceu em primeiro plano no reality.

Xurras, como também é chamado, tem 17 anos e mora em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro -de onde vem o “021” de seu perfil. O TikToker viralizou pela primeira vez em agosto de 2022, ao compartilhar vídeos em que faz coreografias virais e outras de autoria própria. Em alguns, está sozinho. É a estrela. Em outros, dança ao lado de um grupo de, pelo menos, quatro pessoas, a chamada “tropa do Xurrasco”.

Foi o vídeo ao som de “Lovezinho”, de Mc Tracey, que colocou Xurrasco na mira de todos. Ali, o rapaz, ora em uniforme de futebol, ora em camisetas justinhas, começou a mostrar o seu rebolado insinuante para as câmeras. Sem vulgaridade, sem exagerar na dose. Neste vídeo, especificamente, enquanto dançava e exibia o sorriso para a câmera, raios pareciam explodir no céu. O pessoal foi à loucura. “Simplesmente no timing do relâmpago lá atrás, os anjos estão em festa no céu com a propagação de Xurrasco na terra”, escreveram no Twitter.

A interação com os seguidores também faz o nome de um TikToker. A montagem que os “espetinhos” (como são chamados os fãs de Xurrasco) fizeram a partir de um vídeo com a música “The Less I Know The Better”, da banda australiana de rock psicodélico Tame Impala, atraiu a atenção de um outro público, sem deixar de agradar quem, até então, só o havia visto dançando ao som de “funks proibidões”.

A desenvoltura nas coreografias rende elogios para Xurrasco, mas a aparência e a evidente autoestima também chamam atenção dos admiradores do TikToker, descrito como “estranhamente bonito” pelos internautas. “Ele tem o mel”, comentou uma seguidora. Outra disse ser “dependente emocional” do rapaz, a quem chama, com intimidade, de Xu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gabriel curte postar vídeos e fotos em suas redes, mas pouco fala ou escreve sobre si. São raras e econômicas as legendas nas redes. Sua voz quase não se ouve, exceto quando canta. Nas informações que postou sobre si no Instagram, o menino dançante de Bangu é sucinto ao se definir: artista.