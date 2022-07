Thiago Gagliasso é condenado a pagar R$ 10 mil por fake news

Em suas redes sociais, ele acusou a mãe de um jovem que foi assassinado numa chacina do Jacarezinho de posar com um fuzil

Irmão bolsonarista do ator Bruno Gagliasso, Thiago Gagliasso, 33, foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais para Adriana Santana de Araújo Rodrigues. Em suas redes sociais, ele acusou a mãe de um jovem que foi assassinado numa chacina do Jacarezinho de posar com um fuzil.

Porém, a foto não é de Adriana e, agora, ela ganha o processo. A informação já havia sido desmentida pela polícia na ocasião, mas reiterada por Gagliasso. Apesar de vencer a ação, o advogado de Adriana, João Tancredo, considerou o valor muito baixo e um estímulo para novas mentiras.

Pelas redes sociais, Thiago Gagliasso compartilhou a manchete sobre a notícia e ironizou. “Bom dia pra quem acordou condenado e sequer foi notificado do processo. Obrigado pela divulgação”.

Thiago não tem contato com Bruno Gagliasso desde 2018, quando começaram a ter desavenças por política. Ele também não tem uma relação agradável com a mulher do irmão, Giovanna Ewbank, quem já considerou uma pessoa difícil de lidar. Em outubro de 2018, Thiago resolveu expor publicamente uma briga com a cunhada na internet. Tudo por discordâncias políticas.