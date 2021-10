Thaila Ayala diz ficar cinco dias sem lavar cabelo para ficar bonito

A atriz Thaila Ayala, 35, compartilhou com seus seguidores, neste domingo (10), o look escolhido para ir ao casamento de uma amiga

“Aproveitando a make que eu fiz e o cabelo que está há cinco dias sem lavar e é quando fica mais bonito”, escreveu a artista na legenda do registro. “Mama está on”, brincou em uma publicação feita no feed, também exibindo o visual.

Ayala está grávida de seis meses de seu primeiro filho, Francisco, fruto do relacionamento de dois anos com o ator Renato Góes, 34. Recentemente, ela contou que antes da atual gestação ela já havia perdido dois bebês.

“Nesta terceira tive menos medo, porque como já tinha passado por essas duas situações, um aborto espontâneo e uma gravidez nas trompas, eu entendi que Deus manda para a gente. Que quando tivesse que vir, iria dar certo”, disse na ocasião.

Thaila teve de passar por uma cirurgia depois de perder uma das trompas. “Passei por uma cirurgia meio assustadora, porque foi em cima da hora. O bebê, ao invés de descer com sangue e tudo, subiu para o abdômen. Então, meus órgãos ficaram todos boiando com um litro de sangue sujo, o que é perigoso”, afirmou.

O primeiro aborto espontâneo aconteceu em novembro e a cirurgia foi feita em fevereiro. Em abril de 2021, conseguiu engravidar de Francisco.

Porém, nem mesmo todos esses perrengues fizeram com que a atriz desistisse do sonho de dar um irmão ou irmã para Francisco. Ela revela que já pensa em ou gerar mais um herdeiro ou adotar, o que é um sonho que sempre teve.

Folha Press