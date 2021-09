Cantora Thaeme e empresário Fábio Elias comemoram o nascimento da segunda filha

Filha da cantora Thaeme, Ivy, chegou no início da noite de quarta-feira, 22 de setembro

Nesta quarta-feira, 22 de setembro, nasceu a segunda filha da cantora Thaeme e do empresário Fábio Elias. Por meio de um parto cesárea, Ivy Mariôto Elias veio ao mundo às 19h48, no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo, pesando 3,410kg e medindo 51cm. Mãe e filha passam bem. Thaeme e Fábio já são pais de Liz, de 2 anos, que em breve conhecerá a irmãzinha.

“Foi muito lindo e tão emocionante quanto da primeira vez! Eu achei que seria impossível, pois primeiras vezes são mais marcantes, mas conseguiu ser igual! A Ivy é uma bebê muito boazinha. Ela nasceu, deu uma choradinha e na mesma hora veio no meu colo e acalmou. Ela, inclusive, no primeiro contato, ficou mais tempo comigo do que a Liz quando nasceu. Pude amamentá-la na chamada Golden Hour, a primeira hora do nascimento, e ela já pegou instantaneamente, é muito esperta e a coisa mais linda desse mundo”, vibrou Thaeme. “Gratidão a Deus por permitir que eu fosse pai de mais uma linda criança”, completou Fábio.

Nesta semana a cantora completou 39 semanas de gestação e compartilhou em suas redes sociais que já estava ansiosa pela chegada de Ivy. Na manhã de quarta (22), a artista também revelou para os seus seguidores que quase não tinha dormido, estava com alguns incômodos e sentindo que a pequena demonstrava sinais de que em breve estaria em seus braços.

Na segunda-feira, 20, Thaeme divulgou no seu canal do YouTube, um clipe emocionante onde homenageia sua segunda filha. Composta por Thaeme em parceria com a dupla Igor & Leo, “Ivy Pode Vir” é uma canção bem pessoal que conta um pouco da história da artista no mundo da maternidade.

Ivy. Foto: Thalita Castanha

Ivy. Foto: Thalita Castanha

Ivy. Foto: Thalita Castanha

Thaeme, Fábio Elias e Ivy. Foto: Thalita Castanha

Thaeme e Ivy. Foto: Thalita Castanha

Fábio Elias e Ivy. Foto: Thalita Castanha

Assista

“Essa música é linda e sempre fico muito tocada quando a escuto. Na verdade, é uma das canções mais emocionantes que já gravei! Além de brindar a vida da Ivy e da Liz eu homenageio os outros anjos que tive. Ao todo foram quatro perdas gestacionais e elas também fazem parte de mim e do meu maternar, por isso não poderia deixar de mencioná-los”, contou.

Thaeme nunca escondeu as dificuldades e os problemas que teve nas gestações que não foram adiante. Por sempre dividir isso com seus seguidores, a cantora passou a ser uma espécie de conselheira para as gestantes, tentantes e divide com seus fãs as alegrias e os perrengues da maternidade.